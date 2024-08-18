國慶75周年｜梁振英：國慶喝國產酒　否則「無法交代、不能解釋」

十一國慶將至，全國政協副主席梁振英今日（18日）呼籲所有官方和民間慶祝活動必須喝國產酒，除非不喝酒，否則無法交代，不能解釋。



梁振英指國慶必須喝國產酒。（資料圖片/歐嘉樂攝）

梁振英：國慶必須喝國產酒 否則「無法交代、不能解釋」

梁振英在社交平台Facebook表示，國產酒質量越來越高，而且價格豐儉由人，直言「國慶不喝國產酒，無法交代，不能解釋。」他呼籲所有官方和民間慶祝活動，除非不喝酒，否則必須喝國產酒。

今年是國慶75周年，據悉特區政府將舉辦一年一度的大型國慶酒會，屬疫後復常的第二場大型國慶酒會；往年香港新聞界慶祝國慶籌委會、工商界慶祝國慶籌委會等均有舉辦國慶酒會。

梁振英去年大讚寧夏的葡萄酒。（資料圖片/歐嘉樂攝）

去年大讚寧夏葡萄酒 呼籲「國人喝國酒」

梁振英去年出席香港再出發大聯盟三周年酒會時，亦都有類似呼籲。當時他推廣寧夏的葡萄酒，提到當地農民的工資不高，每賣出一瓶寧夏的葡萄酒，這10元錢裡面就5元錢，可以流到農民的口袋裡面，功德無量，呼籲「國人喝國酒」，「我們有一些節慶，七一、十一、會慶、就職典禮等，我們應該用國產酒。」

他又希望通過香港，把中國的葡萄酒從寧夏走出去，一步步讓國家的葡萄酒走向世界，更大讚寧夏賀蘭山東麓，是世界認可的一個葡萄酒產區。他說中國的名莊，能夠完全跟國外的名莊去比較，中國的名莊，也能做到法國總統馬克龍的國禮。