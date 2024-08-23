嘉禾啟德被指結業前已欠租　且退租後未復原貌　被追逾516萬元

位於新蒲崗越秀廣場的戲院嘉禾啟德於今年4月結束營業，吸引大批影迷到場拍照留念。事隔4月，原址的業主昨（22日）入稟高院，指控承租人拖欠數月租金及水電等雜項費用，又違反租約提早交還店舖，使其蒙受租金損失，及估計需自費逾298萬將物業裝修回復原樣，故現和承租人相關費用連利息逾516萬元。



原告越進發展有限公司，為嘉禾啟德原址新蒲崗越秀廣場的業主；被告名影城有限公司，為租約的承租人。翻查資料，名影城為橙天嘉⽲娛樂 （集團）有限公司的附屬公司，嘉禾啟德為橙天嘉⽲旗下影院。

位於新蒲崗越秀廣場地下的「嘉禾啟德」戲院，由於租約期滿，今年4月22日結業。（蘇煒然攝）

（圖片來源：嘉禾院線）

租約定明退租時須回復原樣

入稟狀指，名影城於2017年5月，與越進簽訂6年租約，首3年月租為20萬元，尾3年月租為21.6萬元。租約亦列明，該地租用期間所衍生的水電、冷氣、管理費等雜項費用，均由名影城自行承擔。另名影城在租約期滿交還店舖之後，須先將店舖回復至原樣。

去年12月起已欠租金及雜費

惟名影城自2023年12月起欠交租金及其他雜項費用，連同利息共拖欠129.5萬元。另租約原定於2024年9月期滿，但名影城卻在未事前通知下，卻於4月22日表示欲提早交還物業及終止租約，導致越進損失之後4個月的租金連利息共88萬元，以及將物業和相關消防設備重置的費用估計為逾298.6萬元。

案件編號：HCA 1678/ 2024