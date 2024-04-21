全港戲院日｜嘉禾啟德今結業　新知舊雨到訪：支持港產片大把地方

今日（21日）為「全港戲院日2024」，全港63間戲院票價一律為30元，雖然天公不造美，並無損戲迷的熱情，多間戲院都有戲迷前來睇平價戲，不少場次仍未滿座，熱門的電影仍有戲迷排隊輪候即場戲票。



巿民享受第二年舉辦的「戲院日」，盡興睇戲的同一日，也是位於新浦崗的嘉禾啟德最後營業日，吸引新知舊雨到場，歡送這間戲院。



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香港戲院商會今日（21日）舉行「全港戲院日」，全港63間戲院票價劃一為30元。不過嘉禾院線早前亦宣布，在戲院日翌日、4月22日起，位於新蒲崗越秀廣場地下的「嘉禾啟德」由於租約期滿而結束營業。

記者早上到戲院觀察，今日播放的電影包括劇場版《排球少年!! 垃圾場的決戰》、《熱辣滾燙》、《填詞L》等電影，現場人流一般，未見排隊，但據嘉禾網站所見，大部分場次都接近爆滿，不少戲迷入場前都會買爆谷汽水，又查看戲院內的紀念品。

今日入場看《熱辣滾燙》的黎先生，特意為了紀念戲院最後一日而來。他表示，因為在新蒲崗工作，有個「就腳」地方可睇戲，亦坦言「呢間戲院直頭係差啦！啲院又細、螢幕同啲凳平排㗎，成日畀前面啲觀眾遮住」。

他形容，在這間戲院觀賞電影的經驗「一啲都唔好」，雖然滿口差評，但仍願意到此紀念，「新蒲崗有戲院呢單嘢，其實係好值得紀念」，因為「過（埋）今日就冇啦。」

他又指，「香港人要支持港產片，（有）大把地方」。他認為，30元票價並非吸引他入場的因素，「觀眾入戲院睇戲，純粹睇下啲戲好唔好睇、值唔值得入場撐，如早排港產片好睇，就算佢幾多錢戲票我哋都會撐，唔會特登為咗30蚊而睇戲。」他今日是因為戲院結業而來，本身未必會去看《熱辣滾燙》。

來自馬來西亞的黃先生上周五（19日）因公幹而來港，將在周三（24日）離開。今天同樣前來觀看《熱辣滾燙》，他原本只是想閒逛，不知道今天是「全民戲院日」及該戲院最後一日，既然一場來到，亦未曾在香港睇戲，因此想感受一下，「（戲院）無分大間細間啦，都係睇戲啫，感受氣氛。」

他提到，馬來西亞每星期三都戲票都會比較便宜，一般星期日戲院都「爆」，反而香港就在星期日「谷生意」，形容「有少少奇怪」。他又指，「嘉禾」在他以前小時候就認識，指當時在馬來西亞看無綫電視劇，亦對以前港產片的「嘉禾」標記有印象，到戲院時就發覺「（戲院招牌）咁熟嘅？」令其回憶小時候的回憶。

他認為，香港物價較貴，若工資中下人士在港消費會「好辛苦」，若香港戲院無折扣，票價60元的電影換在馬來西亞，已經可以入高級戲院。他在港之行預計花費幾千港元，「慘囉，日日食出前一丁咩！」但他也認為，香港是一個吸引的地方。

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與2位兒子入場觀看《排球少年!! 垃圾場的決戰》的陳先生，今日才得悉戲院結業，他較少看電影，所以對戲院結業無太大感覺，「香港戲院（周圍）都有，少咗間，咪第二間。」他認為，30元看戲就相當便宜，「買到你個幾鐘頭」，他相信，「有結業都會有新嘅舖頭開」，形容是新陳代謝，需要轉型。

12歲的陳小朋友，反而對戲院結業感到有點可惜，因為由10歲起都會在這個戲院看電影，認為嘉禾票價相對便宜。