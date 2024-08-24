本港家庭財富規劃弱　李子建：年青人難有生涯規劃　應多方面發展

香港聯合國教科文組織協會和平中心舉辦的「教育的未來」論壇2024今日（24日）揭幕，主題為「家庭教育與傳承」。大會就「香港年輕人的家庭教育觀點」調查，發現超過一半的家庭沒有明確的財富管理和傳承計劃，可見本港家庭對子女在財富規劃較弱。香港教育大學校長李子建表示，相較上一輩，年輕一代「好難有生涯規劃」，因此應向多方面發展，尋找機會。



論壇提及企業家族的傳承，恒隆地產榮譽董事長陳啟宗則認為，企業永續是一個好聽的名詞，但永續是不可能的。他又提到，財富傳承將錢交給子女，只會令他們互相爭鬥，認為有錢最好就捐出去。



香港教育大學校長李子建則表示，相較上一輩，年輕一代「好難有生涯規劃」，因此應向多方面發展，尋找機會。（黃浩謙攝／資料圖片）建

陳啟宗：企業永續是不可能 有錢最好就捐出去

恒隆集團及恒隆地產董事長陳啟宗、立法會議員兼嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬等嘉賓獲邀出席，並圍繞家庭教育和「家風」作深入討論。香港聯合國教科文組職協會副會長楊健明表示，建立家族辦公室對金融服務行業影響越來越深。調查顯示，家族辦公室具有非常大成長空間，而他認為家族接班人應由家庭教育做起。

論壇提及企業家族的傳承，恒隆地產榮譽董事長陳啟宗表示，企業永續是一個好聽的名詞，但永續是不可能的，他指有錢的家族，能傳承至第二代已是不錯，傳承至第三代是幸福，至第四代是難得。他又提到，財富傳承將錢交給子女，只會令他們互相爭鬥，認為有錢最好就捐出去。

恒隆地產榮譽董事長陳啟宗表示，企業永續是一個好聽的名詞，但永續是不可能的。（資料圖片）

調查揭逾半家庭沒有明確財富管理計劃

大會就「香港年輕人的家庭教育觀點」展開問卷調查，發現在460名15至24歲的受訪青年中，超過一半的家庭沒有明確的財富管理和傳承計劃，認為本港家庭對子女在財富規劃及事業發展方面的教育較弱。

李子建：年輕一代難有生涯規劃

香港教育大學校長李子建認為，相較上一輩，年輕一代「好難有生涯規劃」，因此應向多方面發展，尋找機會。他又說，家庭教育在實現聯合國可持續發展目標（SDG）扮演重要角色，例如傳遞知識有助改變家庭經濟狀況，讓下一代打破貧窮。他又認為，社會應該多學習家族企業的成功故事，「要承傳，先尋找自己的『根』」，並希望學校和家庭之間加強合作推動家庭教育，解決性別平等、氣候變化等問題。

容永祺：家庭教育有助引伸至國民教育

港區全國政協委員容永祺則認為，家庭教育有助引伸至國民教育，他以兩個兒子為例，他們10多歲時已樂意參與服務國家的活動，培養愛國情懷。劉智鵬則表示，父母的言行對子女影響甚深，孩子會模仿他們行為。他提及內地和香港家庭核心教育有差異，內地父母講究身教和言教，相較傳統；香港則沒有類似情況，而父母如何對待外傭是家庭教育的開始。