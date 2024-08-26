伊院插錯喉｜專科醫生指鼻胃管會插穿肺　院方有責任指導實習醫生

伊利沙伯醫院早前發生嚴重醫療事故，一名61歲男病人，在6月中旬獲置換新的鼻胃喉，兩日後始被揭發喉管誤插入支氣管內。事隔兩個月，病人目前留醫深切治療部，情況仍然危殆。醫管局上周五（23日）交代事件，強調醫院在事件上「責無旁貸」，並提出多項改善建議。



老人科專科醫生佘達明今早（26日）在港台節目逐點反駁院方及醫管局的說法。他估計事故主因與院方培訓不足有關，至於院方解釋事故因病人左胸膜腔受感染，以致誤插喉管等，並非可信的解釋，「入到支氣管，仲要插穿個肺？插穿咗會爆肺㗎。」



老人科專科醫生佘達明。（資料圖片／歐嘉樂攝）

負責醫生需在「肺片」寫上鼻胃喉位置是否正確

佘達明在港台《千禧年代》表示，更換鼻胃喉為常見的醫療程序，惟神智愈清醒的病人，容易在更換的過程中感到不適「頂住喉嚨」，導致確定鼻胃喉淆試的酸鹼度測試不準確，因此需要照X光作最後確認。

而負責醫生要在「肺片」寫上鼻胃喉位置是否正確，以便同事的後續工作。他認為事故與培訓不足有關，「好明顯係實習醫生冇呢個知識去寫。」

過去20年全球僅一宗相近個案 院方解釋不可信

對於院方解釋由於病人患有肺炎，左胸膜腔受感染，導致鼻胃喉插進支氣管。佘達明表示，翻查過去20年全球的文獻，只得一宗相近的個案。他解釋「鼻胃喉粗過氣管」，誤插支氣管的難度很高，因此直言不太相信院方的說法。「入到支氣管，仲要插穿個肺？插穿咗會爆肺㗎。」

插鼻胃喉示意圖。（資料圖片）

不應任由實習自生自滅︰唔教佢咪唔識囉

被問到事故會否與X光片未能顯示鼻胃喉的末端。佘達明則說，若實習醫生沒有經驗，負責醫生應該指導工作，不應任由他自生自滅，從錯誤中學習，因此他認為事故屬於院方監管及訓練的問題，「實習醫生你係要教佢，教佢咪識，唔教佢咪唔識囉……唔會話唔識就互亂判斷，如果咁嘅話就係佢自己問題。」

臨床團隊覆核不可行 簡單醫療程序毋須花雙倍人手

至於根源分析委員會建議照X光指示標準化，臨床團隊應進行覆核。佘達明認為多此一舉，強調照X光為簡單醫療程序，只要醫生在X光片寫清楚情況便可，毋須花費雙倍人手覆檢。他並說︰「我又唔覺得伊利沙白醫院好多人手。」

籲資深醫生抽出逾10分鐘教導常見醫療程序

相較於院方及委員會的多項建議，佘達明反而認為，重點是院方必須向實習醫生提供足夠培訓，例如可安排他們15至20分鐘暫停工作，由資深醫生教導病房內的常見醫療程序，避免事故再度發生，否則制定更多的程序，實習醫生仍然不會熟識。