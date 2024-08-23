伊院插錯喉｜X光片未見喉管末端　病人組織批荒誕：一直都做錯？

伊利沙伯醫院早前發生一宗嚴重醫療事故，一名四肢癱瘓的61歲男病人，在6月中旬獲置換新的鼻胃喉，兩日後始被揭發誤插支氣管內。院方交代事件因由，顯示處理過程有多次異常，包括X光片未見胃喉末端，實習醫生未能察覺異樣。



有病人組織批評，醫院就事件作的一連串解釋「都幾荒誕」，例如院方指病人照X光片時，要確認鼻胃喉位置，過往一直無備註要求掃瞄較低位置，直指這種說法「其實都幾恐怖」、「如果（醫院）不嬲都係咁做，係咪一直都做錯？」



該病人組織又指，事件有多處疑點，院方交代時卻說法含糊，例如沒有解釋男病人為何要兩度重置鼻胃喉等，促醫院要再次向公眾清楚、詳細地交代事件始末。



伊利沙伯醫院早前發生一宗嚴重醫療事故，一名需要接駁鼻胃喉餵食的61歲男病人，在6月中旬需要置換新的鼻胃喉，並由醫護經鼻胃喉輸注營養奶。醫管局今日（23日）交代事件。（黃浩謙攝）

照X光片毋須備註掃瞄胃部 「當普通照胸肺」

醫管局交代事件時提到，男病人在6月16日置換鼻胃喉後，護士有安排他照X光，但該X光片不能完全見到鼻胃喉末端，這張X光片也只有實習醫生看過，惟他經驗不足，未能判斷鼻胃喉位置有問題。被問到是否推卸責任到實習醫生身上，院方稱，實習醫生屬醫院團隊一份子，醫院在事件中也責無旁貸。

香港病人政策連線主席林志釉批評，醫院就今次事件作出的一連串解釋「都幾荒誕」，其中院方提到安排病人照X光片時，要確認鼻胃喉位置，原來毋須備註要求照低一些的位置、要照到胃部，只是當成普通的照胸肺，以至X光片未見完整的鼻胃喉末端，在這個過程已有問題。

他續指，根源分析委員會稱將建議檢視指引，包括要求涉及鼻胃喉位置的X光片引入標準，以確保X光片精準見到完整的鼻胃喉末端，他直言「一早就應該精準」，又形容這種說法「其實都幾恐怖」，使他不禁回想過去醫院的做法是否一直做錯，「如果不嬲都係咁做，係咪一直都做錯？」

香港病人政策連線主席林志釉批評，醫院就今次事件作的一連串解釋「都幾荒誕」。 （資料圖片 / 黃寶瑩攝）

X光片照胸肺 質疑為何未及早發現誤插

他也提出質疑，如X光片是照胸肺，為何會見不到誤插入支氣管內的鼻胃喉，「講唔通囉。」

林志釉又指，實習醫生如看X光片時見不到鼻胃喉末端，應該安排病人重照X光、或者向其上級求助，認為不能以經驗不足作開脫，「你唔可以話見唔到就唔理。」

問到醫院管理層是否需要為事件問責，林志釉則稱不會要求有人「人頭落地」，但認為今日醫院代表見傳媒時，說法含糊，交代過後仍是疑點重重，例如為何該男病人為何兩度重置鼻胃喉、病房當日醫護「返齊工」，但是否本來已有人手不足問題等，這些問題醫院均未解答，促醫院要再次向公眾清楚、詳細地交代事件始末。

伊利沙伯醫院早前發生一宗嚴重醫療事故，一名需要接駁鼻胃喉餵食的61歲男病人，在6月中旬需要置換新的鼻胃喉，並由醫護經鼻胃喉輸注營養奶。醫管局今日（23日）交代事件。（黃浩謙攝）

醫生：實習醫生未註冊 上級有責任監管

老人科專科醫生佘達明則指，院方指實習醫生經驗不足，有令人感覺院方將責任推給實習醫生，但他表明，實習醫生仍未是註冊醫生，在醫院工作應有上級醫生監管，如實習醫生學得不好、工作出問題，其上級醫生也有責任。

他又指，一張X光片如不能完全見到鼻胃喉末端，是無法憑這張X光片去肯定鼻胃喉位置，如實習醫生看完沒察覺有問題，又或者感到不確定但無指出問題，也反映醫院為實習醫生提供的訓練及支援不足，同時意味醫院的行政有問題，管理層應為此負責。