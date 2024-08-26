45歲男遭解僱　涉貼街招披露上司及其妻兒照片　違起底罪被捕

私隱專員公署今日（26日）在新界區拘捕一名45歲中國籍男子，被捕人去年年底因工作表現被解僱，曾向上司求復工不果並有爭拗，其後涉嫌在公司附近及上司兒子學校外「貼街招」，載有上司及妻兒的照片。被捕人獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。



私隱專員公署（夏家朗攝）

私隱署調查顯示，事主為被捕人士的前上司，兩人曾在同一公司共事。2023年12月，被捕人士因工作表現問題而被該公司解僱。被捕人士及後曾向事主要求復工但不果，而雙方就被捕人士放置於以往工作房間內的物件亦有爭抝。

涉公司附近及事主兒子學校外貼單張

此後，有人於2024年3月至4月期間，先後三次在該公司附近及事主兒子學校外，張貼載有事主個人資料的單張，並對事主作出負面的評論。事主被披露的個人資料包括中文姓名及照片。單張上亦載有事主妻子及兩名子女的照片。

被捕人士涉嫌在未經其前上司的同意下披露了他的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。

私隱專員公署提醒市民，不要因為工作糾紛而將他人「起底」。「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁五年。