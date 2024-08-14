樂施會遭黑客入侵　涉毅行者系統　私隱署接通報料47萬人受影響

最近不少機構都懷疑出現資料外洩風險。香港樂施會上月公布，發現電腦系統遭網絡攻擊，涉事系統包括樂施毅行者。私隱專員公署今日（14日）表示，已根據既定程序展開調查，樂施會已通知超過 470,000 名可能受影響的人士。



另外，俊思集團旗下時裝品牌Brooks Brothers上月通報資料外洩事故，超過127,000 名會員及員工受影響。



香港樂施會上月公布，發現電腦系統遭網絡攻擊，涉事系統包括樂施毅行者。（資料圖片）

香港樂施會上月公布，在7月10日早上發現電腦系統，遭受到網絡攻擊，部份系統受到影響，包括樂施毅行者系統。樂施會隨即展開調查，並聘請獨立網路安全專家作出檢查和評估，以及相關修復工作。

涉姓名、地址、手機號碼、身份證號碼及付款資料

私隱專員公署回覆《香港01》查詢表示，於 7 月 13 日收到香港樂施會的資料外洩事故通報。根據香港樂施會最新提供的資料，現階段未能確定受事件影響的實際人數，但已就事件通知超過 470,000 名可能受影響的人士，而涉事的個人資料可能包括姓名、地址、電郵地址、手機號碼、香港身份證號碼及付款資料。公署已根據既定程序就事件展開調查。

私隱專員公署（資料圖片）

Brooks Brothers疑外洩 12.7萬 會員及員工受影響

俊思集團總裁黃若詩早前向Brooks Brothers會員發電郵，表示在今年5月16日發現遭第三方未經授權進入公司網絡，期間部份會員的個人資料，包括姓名、電子郵件地址、電話號碼、出生月份、性別和國籍，很大可能在未經授權的情況下被獲取。

私隱專員公署指出，於 5 月 31 日收到俊思集團（ImagineX Management Co.Limited）的資料外洩事故通報，涉事機構提供的進一步資料顯示超過 127,000 名會員及員工受影響，當中包括約 100,000 名俊思集團ICARD 會員及 27,000 名 Brooks Brothers 會員，所涉及的個人資料可能包括姓名、電郵地址、電話號碼、護照號碼／副本、出生日期、性別、國籍及相片等。

俊思集團已就事件通知所有受影響人士。公署已根據既定程序就事件展開調查。