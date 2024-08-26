退伍軍人病｜衞生署上周錄4病例　37歲男病人居元朗過往健康良好

衞生署衞生防護中心今日（26日）公布，在8月18日至24日期間，錄得四宗退伍軍人病個案，其中三宗屬社區感染、一宗屬輸入個案。在社區感染個案中，兩人居於東區，一人為居於元朗、過往健康良好的37歲男病人。今年個案累計72宗。中心發言人指，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。



衞生署衞生防護中心今日（26日）公布，在8月18日至24日期間，錄得四宗退伍軍人病個案，其中三宗屬社區感染、一宗屬輸入個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，在8月18日至24日期間，錄得三宗社區感染和一宗輸入的退伍軍人病個案，其中一名37歲男病人，過往健康良好，居於元朗區；也有一宗輸入個案，63歲、有長期病患的男病人於潛伏期內曾到內地。

四宗個案：

37歲男病人，過往健康良好，居於元朗區；

72歲男病人，有長期病患，居於東區；

52歲男病人，有長期病患，居於東區；及

63歲男病人，有長期病患，於潛伏期內曾到內地，屬輸入個案。



中心發言人指，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。截至8月24日，今年錄得72宗退伍軍人病個案。2023年、及2022年則分別有121及80宗。

衞生防護中心指，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。（資料圖片）

發言人指，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳、居所使用舊式供水系統或附近，設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。



中心建議免疫力弱的人士應：

-以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口；

-避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備；及

-如要使用加濕器或其他可產生霧氣的設備，應使用無菌水或煮沸後剛冷卻的食水，不應直接從水龍頭注水入盛水器。此外，應按照製造商的指示定期清洗及保養加濕器或設備，不要讓設備儲存積水。每日傾倒盛水器的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水。​

