退伍軍人病｜ 71歲男子入住中大醫院去世　調查結果疑院內感染

就香港中文大學醫院上月15日呈報的一宗退伍軍人病個案，衞生署衞生防護中心今日（13日）公布進一步調查結果，現階段懷疑該個案可能屬院內感染。71歲男病人曾於10月14日至11月4日入住中大醫院，11月12日因發燒、肚瀉和氣促再度入住該院，其後情況轉差，並於11月19日去世。



8個水樣本及1環境樣本桿菌呈陽性

因病人在發病前曾在該院留醫超過3星期，防護中心當時已建議醫院停用有關病區的供水系統及進行消毒，並於11月16日聯同機電工程署到該院採集樣本。

經中心公共衞生化驗服務處化驗後，12個水樣本中有8個對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應，濃度為每毫升0.4至60.7個菌落形成單位。4個環境樣本中，有一個呈陽性反應。基因序列顯示，病人樣本與水樣本的基因序列型相同。

該時段入住病人如有肺炎病徵應求醫

綜合病人的留醫時間、發病日期及環境化驗結果，中心現階段懷疑該個案可能屬院內感染個案。中心已提供健康及醫學監察建議，要求院方追蹤在10月14日至11月16日期間，曾入住有關病房和病區的病人。

曾在該段時間入住中大醫院的人士，如出現肺炎病徵，應盡快求醫。中心會與該院保持緊密聯繫，繼續密切監察措施執行情況及進行流行病學調查。