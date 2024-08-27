大灣區互聯共創研討會暨嘉許禮2024　表揚潛力企業

隨著香港與內地落實大灣區個人信息跨境流動便利措施，區內產業合作勢將加速發展。香港如何憑藉自身優勢，把握歷史機遇，在大灣區「國際創新科技中心」建設中扮演更積極的角色？《香港01》將於10月31日舉辦「大灣區互聯共創研討會暨嘉許禮2024」，匯聚政、商、學、研各界翹楚，深入探討香港創科發展方向，聚焦產學研深度融合，共同探討如何發揮香港「超級聯系人」角色，引領大灣區創科發展。同場更設有「大灣區企業同創大獎2024」，旨在表彰在大灣區創科領域表現卓越的潛力企業，鼓勵更多企業和人才投身於大灣區建設。誠邀各大企業參與此項盛事，與大家一同見證大灣區創科發展新篇章！



今屆大灣區互聯共創研討會的主題為「產學研疊加 香港的角色」，在特區政府積極推動「產學研1+」，並藉助香港投資管理有限公司支援創科企業發展及善用粵港澳大灣區內完整的產業鏈實現科研成果商品化等基礎上，探討香港進一步激發市場活動，吸引更多民間資本和人才投入的可能性。

現時「大灣區企業同創大獎2024」亦歡迎具大灣區業務之香港企業，或具香港業務之內地企業報名參與，屆時嘉許禮將於研討會後進行，以表揚於大灣區表現突出，並具備潛力的企業！

「大灣區企業同創大獎2024」評審準則

• 具大灣區業務之香港企業，或具香港業務之內地企業，均可報名參加

• 企業需填妥大會表格，就業務發展、營運及品牌管理等範疇提供相關資料

• 大會評審《香港01》編輯部將根據提交資料，再依照不同行業板塊，評選表現突出及具潛力之企業

• 以企業上年度之產品及/或服務表現作準則

歡迎各大企業立即報名參與！