支聯會案定於明年5月開審　預料審訊75天

已解散的支聯會及其前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤，涉違《港區國安法》，被控煽動顛覆國家政權罪，案件今(28日)於高等法院進行第三次案件管理聆訊。法官把案件排期於明年5月6日開審，預計需時75天。此外，鄒幸彤稱遭指控煽動他人以非法手段，旨在顛覆國家政權，現今仍不知「非法手段」是什麼。法官指示控方以書面提供進一步的控罪詳情。



4名被告：支聯會、前主席李卓人(67歲)、前副主席何俊仁(72歲)，和鄒幸彤(39歲)，同被控一項煽動顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

被告鄒幸彤。(資料圖片)

被告何俊仁。（黃偉民攝）

被告李卓人。（黃寶瑩攝）

明年2月先作預審

法官李運騰今甫開庭，便指需先定審訊日子。控辯雙方同意下，把審訊定於明年5月6日，預留75個工作天，並於同年2月20日進行預審。法官要求控方需於明年2月6日或之前，把開案陳詞交予辯方和法庭；控辯簽訂的同意案情則於明年4月7日或之前，向法庭存檔。

國安案不許以視像直播方式取證

此外，鄒幸彤早前表示會申請海外證人以視象系統作供。根據修訂的《刑事訴訟程序條例》，國安案不允許法庭以視像直播方式，聯繫香港以外的人錄取證據。法官李運騰指，初步看法是根據修訂，法庭無權處理該申請。李官排期於10月28日，處理鄒的申請。

控方需提供進一步控罪詳情

鄒幸彤指，控罪指她們「煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為」 ，但至今至不知控方所指的「非法手段」是什麼。控方庭上指，「非法手段」是指任何非法手段旨在顛覆國家政權，不必涉及暴力。 李官遂要求控方在9月9日或之前，需以書面提供進一步的控罪詳情。

案件今由法官李運騰、陳仲衡和黎婉姫處理。

案件編號：HCCC155/2022