支聯會案｜鄒幸彤憂指法官黎婉姬或存偏見求換官　遭法庭拒絕

已解散組織支聯會被指涉煽動顛覆政權案，被告之一的鄒幸彤，指將任審理案件的其中一名法官黎婉姬，曾處理支聯會相關案件，不排除黎官會存在偏見，要求更換該名法官，案件早前在高等法院就這申請作聆訊，法官今(5日)拒絕鄒的申請。



鄒早前向法庭指，其中一名主審法官黎婉姫，過去曾處理過鄒和另兩名支聯會常委涉違國安法實施細則的上訴，指黎官可能曾閱覽屬於公眾利益豁免權範圍的文件，不排除她會對案件有偏見，想黎官避席。控方卻認為法官會不偏不倚地審理，不會受到影響。

鄒幸彤指其中一名法官曾處理支聯會相關案件，要求換官。（資料圖片）

法官黎婉姬將會審理支聯會案。（資料圖片）

主審法官認為不存在要黎官迴避的理由

審理支聯會案的3名法官李運騰、陳仲衡及黎婉姬，今下判辭指，他們對案中被告能獲公平審訊有十足信心，並會單憑法理與證據判斷，不會受任何試圖干預法庭裁斷的內部或外部壓力影響，亦認為不存在任何致使黎官應迴避的理由，故駁回鄒的申請。

支聯會案共有4名被告，包括：香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人（66歲、工會幹事）、何俊仁（71歲、律師）及鄒幸彤（39歲、大律師），他們被指於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

案件編號：HCCC 155/2022