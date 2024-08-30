謝瑞麟珠寶被指栢麗大道4舖欠租3月　遭業主入稟追討及要求交吉

謝瑞麟珠寶(香港)有限公司，被指拖欠其位於尖沙咀栢麗購物大道四間店舖的3個月租金約99萬，業主多番追討不果，昨（29日）入稟高院向謝瑞麟追討3個月租金連利息，並要求謝瑞麟交吉店舖。



兩名原告分別為金叢有限公司及Lam Siu Wah，為九龍尖沙咀彌敦道栢麗購物大道地下G5-G6舖及1樓3A-3B的業主；被告為謝瑞麟珠寶(香港)有限公司，案發時承租前述舖位。

謝瑞麟4間在尖沙咀栢麗大道的店被指欠租，遭業主入稟追討及要求交吉。(資料圖片)

入稟狀指，原告於2021年8月與被告簽約，將涉案舖位租予被告，租約日期為2021年11月至2024年10月，4鋪位的月租合共33萬元。租約另列明，如若被告拖欠租金，原告有權徵收相關利息。

入稟狀續指，被告自2024年6月起拖欠租金。原告多番追討但不果，故現入稟要求被告交吉4間鋪位，並支付租金連利息逾99萬元。

案件編號：HCA 1732/ 2024