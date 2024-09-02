內地及本港幹細胞治療發展迅速　冀為奇難雜症帶來治療曙光

細胞治療近年越來越多人討論，較為被廣泛認識包括癌症免疫細胞治療和各種類的幹細胞療法。筆者早前藉到國內出席中國科學技術協會（簡稱科協）會議時，有機會參觀當地的「東盟國際細胞庫」，了解到更多細胞對人體健康帶來的好處之餘，亦認知到相關設施的建設標準。幹細胞治療技術雖然仍是步向發展成熟的階段，但其日後的醫療應用相信會越趨廣泛，料此療法將為許多難治疾病帶來曙光。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



細胞庫免疫治療介紹中提及，此療法希望透過増強自身免疫系統能力去對付癌細胞，而不會損害周邊細胞的健康。

筆者數星期前出席中國科協在廣西南寧舉行的年度會議，該年會每年由中國兩院院士主持，主題主要為回顧及展望中國十大科技問題，如何解決面對這些前沿問題及日後的發展方向。不同領域的專家會就其相關議題作出討論，本港工程界亦有代表出席此年度盛會。

筆者今次有幸出席會議之餘，亦有機會參觀到當地的大型數據中心及「東盟國際細胞庫」，深入了解到如何利用生物科技去治病，及細胞治療對人體健康帶來的好處，以及相關設施的標準及要求。廣西大學亦有以細胞庫作為研究基地去進行更多深入研究及進行相關藥物生產。

中國科協在廣西南寧舉行的重要年度會議，由中國兩院院士主持，回顧及展望中國十大科技問題及如何引領解決及發展的方向。

據筆者在參觀時了解到，細胞庫是一家專門從事幹細胞存儲、制備、生產、生物科技研發、推廣和基因檢測、癌症篩查等數碼化健康管理服務的醫療健康集團，並藉研究和生產探索出醫企合作新範式，涵蓋診斷、治療、研發及應用在同一空間內加速融合，可算是開啓著「前院後廠」的創新發展模式，即在前方作為醫院接收病人，後方則為病人度身定造「細胞診療服務」，以最短流程及最快速度為患者提供個體化治療。

筆者參觀東盟國際細胞庫時，展視廳顯示屏出現發人深省的語句：「也許我們是最後一代原裝人類」，也許此語句正預告一個可能發生的未來。

該細胞庫負責人指出幹細胞治療是一種利用幹細胞的特殊性質來治療疾病的新興醫療技術。人體的幹細胞有自我更新能力，能無限期地自我複製和維持自身特性，故能夠修復受損組織和器官及令其有「再生」效果。而再生醫學是組織工程技術的一種，結合分子生物學等較新穎的醫療領域，目前較普遍的再生醫學定義是利用細胞再生治療的能力藉以修補受損組織與器官的醫療技術，可應用的範圍非常廣泛。

細胞庫展視了簡明的人類新陳代謝週期，與幹細胞和免疫細胞主要功能與相互作用，和構成的健康關𨫡。

幹細胞治療的原理是將幹細胞移植到受損的組織或器官中，利用其修復能力來治療疾病；同時幹細胞能分化成所需的細胞，取代受損的細胞，修復組織功能。幹細胞更可以分泌細胞因子，調節炎症和免疫反應，促進組織修復。幹細胞的來源可來自早期胚胎的多能幹細胞，亦可取於如骨髓、脂肪組織、臍帶血等中的成體幹細胞，其應用範圍包括神經系統疾病如柏金遜症、阿茲海默症及脊髓損傷等；而可治療的心血管疾病則包括心肌梗塞及心臟衰竭等；關於免疫性疾病則涉及關節炎及多發性硬化症等。

據知，當地的細胞庫亦與區內多家院校開展生物科技的產學研共建，可算是廣西大學生命科學與技術學院建立教學實習基地。該處能讓研究人員及學生透過觀察、實驗及探究獲得新的認識和體驗，拓寬思路和眼界，特別對培養大學生的科學素養起了助推作用。在港而言，這方面的相關醫學科技推動工作是香港特別行政區政府 InnoHK 創新香港研發平台的重點項目，在香港大學已成立了幹細胞轉化研究中心，旨在將香港發展成為環球科研合作中心，致力透過與本港及國際知名機構的合作，用創科成果造福世界社群。

此療法看來在臨床應用上將有不錯前景，而香港醫療科技發展歷史悠久，這方面的發展其實已經在香港萌芽，以骨髓移植為例，香港第一個成人骨髓移植早於1990年5月在瑪麗醫院骨髓移植中心內進行，香港兒童醫院更是本港唯一進行兒童造血幹細胞移植的中心，每年進行約40至50宗移植。私營的細胞庫亦相繼在本港出現，相信香港有不少來自世界各地的精英聚集，加上鄰近大灣區各城市的地理優勢，是進行先進幹細胞技術研究的理想選址。筆者樂見本港公私營機構均致力投放資源，研發領先世界的嶄新科技和產品，以滿足在再生醫學、器官移植及基因藥物等領域的臨床需求，期望令香港在創科發展上站穩世界最前線。

筆者冀將來香港可興建大型的幹細胞治療研究中心，有助招攬及培訓本地人才之餘，亦有利日後醫療科技發展。至於筆者參觀國內細胞庫時了解到的建築規格及設置等，我們下文再談。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

