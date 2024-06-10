節能措施緩氣候變化影響　定目標路向更高效推動減排

極端天氣影響全球各地人民的生活，連城市發展方向亦因此而有所改變。各地的城市規劃者近年除了著力加強建築物靭性去應對氣候變化，不少亦會從根源入手，在新落成的建築物或透過舊建築改建工程，為建築物注入可持續發展元素，透過節能減排去減緩地球暖化及減少帶來更大污染，期望減慢環境惡化情況。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



內地儲能電池系統設備發展一日千里，可應用於不同建築物上，包括醫院等作能源互補。

筆者早前參加了一個本地大型醫療行業研討會，來自內地、澳洲、杜拜、瑞士、美國及新加坡等地的與會者分別討論及交流涉及醫療建築建設的兩大方向，除了筆者在上一篇文章提及如何加強醫院工程設施的靭性(Facilities Resilience)，會上亦對應對氣候變化的可持續發展工程設施(Climate sustainability)作深入探討。

醫院是城市中使用能源量較多的建築物類別之一，有研究指一般醫院的用電量可達到佔城市整體用電量的8%。醫院一般要24小時運作，雖然有人或認為即使加入節能措施，減排成效亦未必高。不過，能源使用帶來的環境污染不容忽視，甚至影響人體健康，而能源使用量越高，長遠亦對醫院財政帶來沉重負擔，因此能確保建築物加入可持續發展元素亦是醫療管理及相關建築業界的當務之急。

其實環保概念早於90年代已引入本港公營醫療系統，但當時的醫院員工對減排未必有太多認識，對其重要性更缺乏了解；加上醫療系統複雜，單是院內的機電系統便涉及數十種，故當時醫院即使曾提倡環保省電等概念，亦相對簡單，例如主要鼓勵員工多行樓梯及關掉沒有需要使用的電燈系統等，整體資源投放不多。

至後來公立醫院逐步引入LED燈，或更新較先進的節能機組等，卻未有統一政策處理此議題，而且當時的醫院儀器較難度量減排效能，故管理層未有投放太多資源於此類措施。記得當年筆者受命去處理此議題，除了透過學會交流活動到海外「取經」，亦曾向本地大學或政府部門以至相關機構「偷施」，或與對方合作，以先導計劃形式去在醫院試行節省能源項目，例如於系統翻新時加入節能元素，甚至將整套機組換更成節能機組，或先從較易入手的更換電燈做起。

筆者早年曾為醫院引入能源表現合約計劃，由節能專家按醫院情況制定能節方案，並加以試行，省下的資金由雙方對分，其後醫院對環保措施有更多了解，故毋須採用此方法亦能自行推行節能措施。醫院做到成績後，便有更多議價能力去向總部貸款推行更多相關措施，甚至推行糸統性的減排目標，包括由總部訂下機構宣言去整合所有醫院的節能目標。

不過，即使訂下減排目標，要真正推行亦不容易。為免影響醫院日常運作，一般節能措施的更換均要分階段進行，例如一間醫院要更換所有冷氣，一般需時3年或以上才能完成，施工亦要看季節，需於冬季時進行。

筆者曾向本地相關學會機構等取經，以在醫療系統引入更多與新科技相關的節能減排項目，包括在醫院建築逐步引入智能化低能耗LED燈。

為了加強員工環保意識，院方亦會推出不同比賽或員工活動等去推廣節能減排的好處，如醫院聯網或個人節能比賽等，鼓勵員工在日常生活中減少能源使用。

近年大數據的應用越趨普及，醫院亦會利用電腦系統收集數據，趁病房進行改裝工程時在機組加入能源量度儀器，以便更精準地量度減排成效，度身訂造減排方案。筆者認為，減排亦需有長遠目標，借用政府所用的「4T」方案，即以「Target（目標）」、「Timeline（時間表）」、「Together（合作）」及「Transparent（高透明度）」為節能方針，相信能達至減排目標指日可待。

此外，上文提到醫院系統的可持續性和醫院設施的韌性，看似有不同重點，但有數個領域事實上是相互重疊和互補。第一方面是能源效率，提高能源效率不僅可以減少醫院對環境的影響，還可以透過減少對電網的依賴和使用備用電力系統來增強其復原力。第二點是關於設施設計，醫院建築的設計和施工可以結合可持續性和復原力原則，例如使用適合氣候的材料，納入被動冷卻策略，以依靠自然過程和建築設計方式來散熱，在不耗能或低耗能的情形下保持舒適的室內溫度，並可以確保設施能夠承受極端天氣事件。

第三則是資源管理，促進資源有效利用，如在部分設施同時設置多種能源供應可作選用，包括電力、燃氣、或太陽能等，並將供應來源設計成可快速調動不同能源作互相補足，可以促進醫院運營的可持續性和復原力。最後則是協作和規劃，醫院設施保持有效的氣候可持續性和確保其高韌性往往需要跨部門合作、戰略規劃，以及持續監測和評估，以確保醫院的長期具生存能力，和持續提供關鍵性醫療保健服務的能力。

總而言之，提高氣候可持續性和確保設施具韌性是醫院可以同時採取的互補方法，去盡量減少對環境影響，又能夠提高其承受極端天氣干擾和增加其受影響後恢復的能力，以確保醫院可向社會大眾提供無間斷的基本醫療保健服務。透過實施整體互補管理戰略，不僅可以減少醫院日常運作時對環境的影響，長遠還可以增強其復原力，一旦服務被中斷或發生緊急情況，亦能作更好的準備，而推行良好能源應用管理有助節約成本，長遠可舒緩因服務增長而帶來財政的壓力，兩者相得益彰。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

