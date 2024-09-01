屠龍案｜林志偉對被告脫罪愕然　憂青年有錯覺「咁都未必承刑責」

屠龍小隊案律政司首引《反恐條例》提控，陪審團日前裁定，只有「無名組織」成員賴振邦交替控罪罪成，其餘6名被告罪名不成立。警察隊員佐級協會主席林志偉今日（1日）表示，得悉不少警員對裁決感到意外，他個人憂慮在「充分證據及指控」下，會令年輕人有錯覺，毋須承擔刑責。



一直爭取訂立侮辱公職人員罪的林志偉表示，獲民政及青年事務局積極回應，他認為必須立法，從而令社會更和諧。



警察隊員佐級協會主席林志偉。（資料圖片/廖雁雄攝）

林志偉接受無綫節目《講清講楚》表示，得悉不少警員在案件判決後有所反應，他強調尊重法庭判決，但「個人嚟講係比較愕然」，他指早前已有七人認罪，某程度上已確立一些現實，「有咁充分證據，亦有污點證人指控等，有咁樣結果，我怕會令香港大部分市民、特別係年輕人，會有錯覺，咁樣都未必會受到一啲刑事責任」。

就爭取訂立侮辱公職人員罪，林志偉稱，今屆跟民政及青年事務局「對口」，形容對方回應積極。他指，「法例存在係防止有事發生，有公會反映，有啲市民唔知咩原因，刻意或經常喺處理個案期間謾罵、侮辱同事，所以法例存在係必須，從而令社會更和諧。」

他又指，市民面對執法期間，可能感到生氣，對同事宣洩不滿，某程度情有可原、可以接受的，但強調並非肆意、蓄意或挑釁地用粗言穢語，或侮辱式、侮辱性的說話攻擊。