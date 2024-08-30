屠龍小隊案・一片看清｜控反恐條例可囚終身　陪審團裁僅一人罪成

屠龍小隊案在2024年8月29日有裁決，陪審團裁定六名男被告，《反恐條例》下「串謀犯對訂明標的之爆炸」罪以及串謀謀殺都不成立，只有「無名組織」成員賴振邦交替控罪、《刑事罪行條例》下的串謀爆炸罪成立；女被告劉佩凝《反恐條例》下串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪亦脫罪。

控方指被告籌劃2019年12月8日國際人權日大遊行中，放炸彈、殺警、搶槍，但行動前被警方破獲；部份被告涉及「12港人」潛逃案。《香港01》製作影片，解讀陪審團的裁決，控辯雙方的攻防，以及回顧審訊過程中，污點證人證詞屢被質疑。



【屠龍小隊案・專頁】

+ 3

九人組成的陪審團以大比數裁定，六名男被告的反恐罪及串謀謀殺罪都不成立，當中只有第五被告賴振邦的交替控罪，被陪審團以7比2裁定罪名成立。

除賴振邦外，其餘被告的串謀謀殺罪，均被陪審團以9比0一致裁定不成立，賴振邦則以8:1脫罪。

第四被告李家田另外被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥罪，陪審團一致裁定，他的控罪全部不成立。

不過首被告張俊富，在開審前分別承認一項無牌管有槍械罪，及管有爆炸品罪，曾管有兩盒爆竹煙花，四罐胡椒噴霧，法官判他就兩罪監禁18個月。

至於案中的第七被告劉佩凝，被指曾協助「屠龍小隊」眾籌，被控《反恐條例》下，串謀提供或籌集財產作恐怖主義行為罪，這條罪行的最高刑罰是監禁14年，她亦是否認控罪。陪審團以7比2裁定罪名不成立。

陪審團8月27日退庭商討總共用了兩天半，超過23小時，期間曾因部份控罪，無法達成有效裁決及控罪的定義，尋求法官指示，法庭要三次開庭處理，到29日下午法官開庭宣布裁決。

整起案件一共歷時83個審訊日，法官張慧玲在裁決後感謝陪審團，指他們終身獲豁免擔任陪審員。

六名脫罪被告聽到裁決後，即面露笑容，有旁聽的親友激動相擁。

罪成的賴振邦，和早前已承認《反恐條例》控罪領軍無名組織的吳智鴻，屠龍小隊隊長、從犯證人黃振強，及承認無牌管有槍械罪的前本土民主前線成員鍾雪瑩，暫未被判刑，將於8月30日及9月求情。

屠龍小隊案中被指是屠龍成員的其中3人，亦曾涉2020年8月涉用海路偷渡離港被截的「12港人」，該三名被告張俊富、張銘裕及嚴文謙，在內地認罪並服刑完畢後被移送回港，並在2022年7月回港，及承認妨礙司法公正罪，被判囚10個月。

審訊時，控方主要依賴兩隊各一名認罪的主要成員的證供，即屠龍小隊隊長黃振強，及無名小隊的骨幹成員彭軍壕講述計劃由準備至成形的經過。他們均提到，兩小隊因應2019年的社運產生，因這計劃走在一起，惟兩隊行事模式迥異，可謂一個「高調」，一個「低調」，一個往前衝，另一個在後方密密籌劃，彭更透露，他曾聞說最初計劃是於10月1日進行。

這宗發生於2019年社運期間的串謀放炸彈及殺警計劃，控方主要依賴「屠龍小隊」隊長黃振強，及另一小隊的主要成員彭軍壕，以及原被安排當槍手的少年蘇緯軒的證供，以指控不認罪的7名被告。然而他們的口供不但惹來辯方質疑，更爆出不少事件背後的內情。

辯方對黃及彭的可信性極度懷疑，先揭發黃振強曾挪取逾30萬屠龍的眾籌資金豪賭、嫖妓以「減壓」，又以其「隊長」身份周旋於多名女子，當中不乏女示威者及「家長」，指黃為求減刑不惜誣指隊友知情。黃被盤問時更曾嚎哭，並一度腳軟跪地要被抬走，但他強調有花20萬和隊友一同到泰國「減壓」，並非無預隊友。

另一名證人彭軍壕，則被揭其父是警長，辯方對彭多次聲稱只負責「睇水」，真正行動又「縮沙」，只是意圖淡化其角色，並把罪責推及其他隊友，又指彭被捕後獲警員探訪，彭拒講出手機密碼，亦未遭警方強行解鎖，形容彭是「警察寶寶」(Police baby)，認為彭為求減刑而出庭指證他人。

至於第三名蘇緯軒，案發時只得19歲，他被安排在案中當槍手在天台遠距離殺警，但他稱其實無意參與計劃，其供詞並披露背後有能提供軍火的人。

這宗涉及兩隊人涉串謀殺警及放炸彈的案件，當中所提及的「串謀」，並無白紙黑字的「協議」存在。控方舉證時，需依賴各涉案人的通訊記錄，以證各人對計劃知情，並有一定程度的參與。警員作供時承認，他們曾應用專門用以破解手機程式的Cellebrite工具，起回部份已被刪除的資料，惟警員也指，該工具並非萬能。然而警方取得被告手機密碼遭辯方爭議，有被告稱曾遭警施用「水刑」。

此外，警方在2019年12月8日進行拘捕行動後，翌日有在香港華仁書院找到兩枚一大一小炸彈，其中大炸彈影響範圍達400米，在爆炸10米範圍內的人會有生命威脅。

+ 2

【屠龍小隊案・專頁】