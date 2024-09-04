23/24本地馬季投注總額跌9.3%　馬會：受離港消費趨勢影響甚大

香港賽馬會公布新一個財政年度業績，23/24年度投注總額為3,049億港元，與去年大致維持不變，博彩總收入則下跌10.5%至148億港元，稱主因是年內繳付24億港元的「額外足球博彩稅」。



馬會又形容，年內消費者行為模式在疫情後出現巨大轉變，「追求嶄新的數碼體驗及離港消費的趨勢」，對入場觀賽及賽馬博彩的影響甚大，23/24馬季的本地賽馬投注總額下跌9.3%。



香港賽馬會公布新一個財政年度業績，23/24年度投注總額為3,049億港元，與去年大致維持不變。(資料圖片)

足球博彩投注額達1,603億 創歷史新高

馬會指，於23/24馬季，馬會透過匯合彩池業務及拓展全球客戶基礎等策略，在一定程度上緩和本地賽馬投注總額的跌幅，但不足以抵銷，該季整體賽馬投注額下跌4.5%至1,347億港元。以財政年度計算，賽馬投注總額下跌3.1%至1,361億港元。

足球博彩投注額於23/24財政年度創下歷史新高，上升2.2%達1,603億港元。馬會指，賽事數目增加、提供全日24小時投注服務、推出更多即場投注項目等，都是重要因素。而自2023年4月起計的5年內，馬會每年須向庫房繳交24億港元的「額外足球博彩稅」，令年內足球博彩收入下跌16.6%至81億港元。

至於六合彩的表現，馬會表示，23/24財政年度的六合彩投注額上升13.3%至85億港元，期間改善多寶儲備安排，增加多寶攪珠次數及提高當中的多寶金額。

博彩總收入跌10.5% 稱主因繳24億額外足球博彩稅

馬會形容，23/24財政年度面對相當嚴峻的挑戰，包括困難的宏觀經濟環境、來自非法賭博市場不斷擴大的威脅，以及澳門賭場愈趨激烈的競爭，不過，該年度投注總額為3,049億港元，與去年大致維持不變，但博彩總收入下跌10.5%至148億港元，主因是年內繳付24億港元的「額外足球博彩稅」。馬會又指，即使收入減少，年內回饋社會 401 億港元，創歷史新高。