馬會跑馬地會所批改建住宅　市值70億元毋須補地價　首個同類發展

屋宇署公布，今年6月已向賽馬會跑馬地山光道一塊地皮，批出新建樓宇建築圖則，批准馬會將旗下一處私人會所，改建成樓面面積逾48萬呎的住宅項目，包括三幢24層住宅加居民康樂設施，估計有關住宅項目市值逾70億元。

《香港01》翻查資料發現，地政專員本年初指出，該地皮的地契沒有任何用途限制 換言之，改建私宅不用向庫房補地價.。馬會回覆指，城規會近年認為馬會應積極落實該用地作為住宅用途的原意，故承諾會發展住宅項目，詳情需作進一步研究。



賽馬會跑馬地山光道48號地皮，現為賽馬會體育綜合大樓，屬私人會所。（盧翊銘攝）

現為馬會體育綜合大樓 僅限會員用

賽馬會持有的跑馬地山光道48號地皮，總面積近97,000呎，現為賽馬會體育綜合大樓，有高爾夫球模擬室、多個網球場、壁球場等設施。有關地皮多年來獲城規會批出臨時「私人會所（康樂設施）」用途規劃許可，設施僅供會員使用。

准建三幢24層住宅加居民康樂設施

屋宇署周二（20日）公布，今年6月已批准有關山光道地皮新建樓宇的建築圖則。該地皮獲准建三幢各24層樓高的住宅（apartment），及一幢兩層樓高的居民康樂設施（residents' recreational facilities），可建的住宅總樓面面積超過48萬呎。

屋宇署已批准馬會持有的山光道48號地皮，建三幢各24層樓高的住宅，及一幢兩層樓高的居民康樂設施。（屋宇署網頁）

地契1933年批出無用途限制

翻查資料，山光道48號的地契於1933年批出，地皮並無用途限制，無論賽馬會將地皮作那種用途，都不用再修改地契，亦毋須向政府補地價。政府曾指出，馬會1933年有沒有就地皮付出地價，並無相關資料。城規會亦已將該地皮劃住宅（丙類）用地，可以地積比率5倍興建住宅，若要在項目中附加康樂文娛場所，才需要再得到城規會批准。

換言之，馬會可於短期內將地皮改建私人住宅，亦毋須補地價。

賽馬會於跑馬地山光道有三個供會員使用的私人會所，山光道48號的賽馬會體育綜合大樓，與旁邊的跑馬地新會所及舊會所合稱「The Hilltop In The Valley」。（盧翊銘攝）

馬會：城規會認為應積極落實住宅用途的原意

賽馬會回應指，山光道48號地皮原獲劃為住宅用途，馬會於80年代決定將有關用地發展為體育綜合大樓，一直獲批臨時規劃許可，把用地作康樂設施用途。城規會近年認為馬會應積極落實該用地作為住宅用途的原意，馬會今年為該地用途續期申請時，已承諾會發展該用地為住宅項目(包括體育及康樂設施)，詳情需作進一步研究。

翻查城規會文件，今年3月，馬會尋求城規會批准，續批涉事的山光道地皮臨時康樂用途時，已透露有意於該地皮發展住宅附連體育設施，並已與政府溝通，打算明年向城規會提交有關計劃。馬會亦於該會議上透露，由於地皮位於山光道高位，要經仔細計劃才重建，打算於2027年第二季才會拆卸現有樓宇。馬會於文件表示，這個住宅發展計劃，是歷來首個同類發展。

有市民曾向城規會表示關注新建體育中心是否會對公眾開放，不過政府表示無資料，並指出地皮屬私人，是否開放屬業主全權決定，亦由於馬會不用就新發展交回地契修改, 所以無法在地契再作新規定 。

跑馬地山光道48號地皮（藍色框內），總面積近97,000呎，與賽馬會跑馬地兩個會所相連。（地理資訊地圖）

市值逾70億元

屋宇署現時批出的圖則，有關地皮的可建住宅樓面達48.6萬平方呎。若以每呎售價1.5萬元計算，有關住宅項目市值逾70億元。

賽馬會於跑馬地山光道有三個供會員使用的私人會所，山光道48號的賽馬會體育綜合大樓，與旁邊的跑馬地新會所及舊會所合稱「The Hilltop In The Valley」。三個會所向賽馬會的會員提供健身中心、泳池、按摩池、娛樂室、桌球室、桑拿室、餐廳及酒吧等設施。

庫房乾塘徵馬會120元額外足球博彩稅

2023年為短期內增加政府稅收，財政預算案提出向香港賽馬會徵收為期5年、每年24億元的「額外足球博彩稅」，合共120億元。