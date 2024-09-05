巴士加價｜九巴指社會經濟待復甦　城巴稱其他交通工具已加價

運輸署今日（5日）表示，部份專營巴士營辦商在今年較早前已提交申請調整票價。九巴證實，因應營運情況和成本變化，九巴早前向政府提交申請調整票價，而龍運則沒有提交申請。



城巴表示，於今年一月申請票價調整，其他交通工具如鐵路、的士、小巴及渡輪公司等已於本年度獲批准或落實加價。



九巴。(資料圖片/張浩維攝)

九巴表示，因應營運情況和成本變化，九巴早前向政府提交申請調整票價，而龍運則沒有提交申請。九巴表示，申請的調整幅度非常審慎，已平衡財務上可持續發展的需要及市民的接受程度，期望政府能夠盡快處理，以改善巴士公司的經營狀況。

九巴又指出，面對社會經濟有待全面復甦、市民改變出行習慣和鐵路競爭，巴士乘客量有所減少，同時巴士公司受營運成本上漲的挑戰，其中人力資源方面，九巴繼去年加薪百分之4.2後，今年亦加薪百分之3.52，以改善員工待遇和挽留人才；受國際形勢影響，燃油價格長期不穩；加上需要持續投放資源，不斷提升巴士服務質素。

九巴又指，一直透過不同優惠，包括轉乘優惠、月票計劃、優惠站等，以減輕市民的出行開支。本公司希望政府盡快處理調整票價申請，並考慮運用「專營巴士豁免隧道費基金」減少乘客的承擔，讓巴士公司可持續和合理地營運和發展。

城巴。（城巴提供）

城巴表示，於今年一月申請票價調整，以應對燃油及工資等多項成本上漲的壓力，惟申請尚待批准，意味票價已維持逾一年未有調整；但其他交通工具如鐵路、的士、小巴及渡輪公司等已於本年度獲批准或落實加價。

城巴又指，專營巴士與其他公共交通行業一樣，正面對連年顯著的通脹壓力，包括工資、燃油和供應鏈等成本上升。為挽留及吸引人才，城巴已連續三年加薪，以確保有足夠人手，持續提供高質素的巴士服務。然而，薪酬調整必須配合票價調整，方能維持財務可持續性。另外，受制於疫後宏觀經濟環境及出行模式轉變等，城巴的客量水平未能恢復至疫情前的水平。

城巴認為，有必要每年調整票價，將期內的物價及營運成本變動納入考慮，以確保香港能夠擁有一個可實現財務穩健，且毋須政府資助的巴士營運模式。