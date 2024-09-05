巴士加價｜消息：多間專營巴士已申加價　運輸署：以審慎態度處理

消息指，多間專營巴士公司已向運輸署申請加價，政府正在審批申請，運輸署則證實，部份專營巴士營辦商在今年較早前已提交申請調整票價，強調會以審慎態度處理申請，並考慮一籃子因素，包括市民接受程度及負擔能力。《香港01》已就事件向九巴、城巴查詢，正等待回應。



九巴。(資料圖片/張浩維攝)

所有專營巴士繼去年6月獲批加價3.9%至7%後，消息指多間專營巴士公司已向運輸署提出加價申請，其中包括九巴、城巴、龍運巴士，政府正審視相關加價申請。

據了解，九巴申請加幅較上次申請加幅低。翻查資料，對上一次加價申請為2022年，當中九巴申請加價9.5%，龍運巴士則申加價8.5%；當時的城巴及新巴則劃一每條路線加價2元，機場線加幅50%；新大嶼山巴士亦申請加價9.8%。

城巴。（資料圖片/盧翊銘攝）

新大嶼山巴士。（資料圖片）

九巴今年初曾向傳媒表示，因市區晚上客量跌3成，考慮油價、服務需求等成本，不排除申請加價；城巴今年初亦指營運成本上升，會審視今年是否須申請加價。

政府去年批准全數五間巴士公司加價，其中九巴獲批加3.9%、城巴及新巴加4.9%、新巴機場及北大嶼山線加價4.2%、龍運加4.2%，及新大嶼山巴士加價7%，大部份路線加0.5至1元。

運輸署回覆《香港01》查詢指，部分專營巴士營辦商在今年較早前向政府提交申請調整票價。政府正按照既定程序審批收到的申請，過程中會適時諮詢立法會交通事務委員會和交通諮詢委員會，再提交行政會議考慮。

運輸署又指，政府會一如以往，以審慎的態度處理票價調整申請，做好把關工作。根據經行政會議同意的現行專營巴士票價調整安排，政府在評估票價調整時會考慮以下的一籃子因素：

（一） 自上次調整票價以來的營運成本及收益的變動；

（二） 未來成本、收益及回報的預測；

（三） 營辦商需要得到的合理回報率；

（四） 市民的接受程度及負擔能力；

（五） 服務的質與量；及

（六） 可依據的票價調整幅度方程式的運算結果式（0.5 × 運輸業工資指數變動 + 0.5 × 綜合消費物價指數變動 − 0.5 × 生產力增幅）。該結果只供參考，票價不會根據方程式的運算結果而自動調整。



另一方面，政府已豁免專營巴士使用政府隧道的收費。每間專營巴士營辦商須把所節省的隧道費開支存入其專用的基金賬目，即「專營巴士豁免隧道費基金」。當專營巴士營辦商申請加價而行政長官會同行政會議認為有足夠理據上調車費時，可先利用基金的結餘抵銷加幅，藉此降低乘客所需承擔的車費加幅。

《香港01》已就事件向九巴、城巴查詢，未有回應。