大館第四座擬保留面向亞畢諾道底層外牆　改建有蓋半戶外活動空間

俗稱「大館」的中區警署建築群，其中已婚警察宿舍（下稱第四座）八年前局部倒塌，因結構問題未能修復，最終須拆卸。馬會近日向古諮會提交文件，交代最新的「現狀保存方案」，建議保留面向亞畢諾道和第六座的花崗岩擋土牆，但會移除地面房間，日後改建為有遮蓋的半戶外空間，以舉辦各式各樣的活動，包括舞蹈表演、雜技、馬戲表演、默劇藝術等節目。古諮會將於下周四（12日）開會，討論有關建議。



基於公共安全，馬會決定拆除部分建築構件，並保留具文物價值的構件。根據古諮會文件，2024年6月，馬會已完成勘察工作，以及二樓和一樓有欠安全部分的移除工程。在移除工程期間，馬會亦同時為整幢建築物保存了數碼紀錄 。

馬會在第四座的復修工作將貫徹整個活化計劃的保育原則，在公眾安全為大前提下，致力復修以呈現其歷史原貌，使歷史建築物活化再用及開放予公眾的文化空間。

中區警署建築群內合共16幢歷史建築物，除第四座因2016年5月發生部份倒塌而尚未完成復修，其餘15幢的復修已經完成 。 (資料圖片)

中區警署建築群內合共16幢歷史建築物 ， 除第四座因2016年5月發生部分倒塌而尚未完成復修，其餘15幢的復修已經完成 。

馬會在2018年9月和2019年12月分別向文物保育委員會提交了兩次修復方案，但都因建築物狀況惡化而最終放棄。2022年12月，馬會再次向委員會提交報告，建議拆除第四座有安全風險的建築構件，並進行重建。

第四座天台、二樓及一樓有欠安全建築結構移除工作於2024年6月完成（馬會資料圖片）

該報告指出，第四座的結構比預期更為脆弱，若繼續進行修復，將存在建築物突然倒塌的風險。現時暫獲保留的上部建築最高的位置為一樓樓面以上300毫米。根據《古物及古蹟條例》第 6 條許可證，將對建築物作進一步評估，以釐定如何對餘下建築結構的跟進工作，以確保建築物安全性。

馬會表示，鑑於「新建築」方案本身將無可避免地引致建築物完全失去現存的建築結構及地基，而專家團隊認為，以名為「現狀保存」概念為基礎的活化計劃比較理想，因為這計劃可保留最多餘下建築結構，馬會亦接納了專家團隊建議。

（馬會資料圖片）

第4座改建有蓋活動空間 料辦舞蹈、馬戲等各類表演

在新的活化方案下，將會移除二樓及一樓有欠安全的建築結構，馬會建議保留面面向亞畢諾道和第六座的地下外牆，但將會移除地面房間。另外，馬會亦建議移除第四庭的花崗岩樓梯木樓梯，可保留作歷史文物展示，或改造為新用途。位於一樓的木托樑等樓版構件，馬會建議全部移除，或在之後設計階段，合適情況下，可重新安裝為裝飾元素。

改建的第四座將設置一個平面接近矩形的簡單頂篷，成為有蓋的半戶外環境，作為檢閱廣場相輔成的延伸空間，以舉辦各式各樣的活動，包括舞蹈表演、雜技、馬戲表演、默劇藝術等節目。另外，亦鼓勵使用沉浸式燈光來凸顯建築物的外牆，並詮釋場地的歷史意義和建築特色。

中區警署建築群由前中區警署 、前中央裁判司署及域多利監獄組成，1995年被列為法定古蹟。馬會與政府以合作伙伴形式，合力推展中區警署建築群活化項目，包括新建築物的建造工程、歷史建築的保育、中區警署建築群內的基建工程 ，以及在其周邊的道路改善工程 。