中環「大館」倒塌復修叫停　結構較兩年前評估脆弱　重研復修選項

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-07-09 18:15

前身是中區警署建築群的「大館」活化後，早已開放予公眾參觀，惟已婚督察宿舍（第四座）於2016年曾發生塌樓事故，至今尚未完成復修。馬會於2019年曾制訂復修方案，並建議加固結構。 惟大館今日發新聞稿，指按最新評估，涉事的第四座建築結構較2019年評估脆弱，無法再按原先方案進行復修工程，須重新檢視於2016年呈交古諮會的8個復修選項。

馬會於2019年交予古諮會的方案，已指出第四座的安全系數非常低，當時已認為有必要拆除現存部分的內牆和地板，並建議以鋼筋混凝土加固內部結構。大館表示，第四座在2020年6月至2月進行了復修工程的前期準備工作，期間監察器檢測到建築物移動的數據，基於安全理由有關工程即時暫停，當時亦有通報有關政府部門，待加固及獲同意後，再重新啟動工，之後再無檢測到移動情況。

賽馬會文物保育有限公司在安全考量下，再委託一隊本地及國際工程、保育及具磚砌建築經驗的專家團隊，重新評估第四座的情況，經過6個月時間的調查，認為第四座的結構，較2019年制定復修方案時的評估更脆弱，指在無其他選擇的情況下，終止復修，並會重新檢視於2016年呈交古諮會的8個復修選項，指文物保育專員辦事處、古蹟辦及有關部門現正研究報告內容。