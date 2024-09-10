港產雲端中心支援本地學校　開拓數碼教學新時代

隨着電子學習模式日漸普遍，學界正積極利用科技打造數碼化教學環境。然而，資訊科技（IT）系統需不時進行維護及更新，或會加重教師的行政工作負擔，難以專注教學工作。隨着雲端技術日漸成熟，本地IT公司環速集團（Speedy Group）專為客戶提供雲端服務和網絡科技支援，可透過雲端遙距幫助學校應對日常的IT問題，讓教師可專注教學及關心學生需要。

攝影：黃寶瑩



支援逾500間中小學 確保學校IT系統穩定運作

環速為學校提供IT支援及其他配套方案已經20年，現時支援全港逾500間中、小學，是本港最大的學校IT服務供應商之一。他們為學校提供IT系統管理、硬件購置及雲端服務，更是學校的課室工程及混合式學習（Hybrid Learning）教學方案的供應商。踏入由雲端及數據主導的時代，環速在將軍澳創新園的數據技術中心（DT Hub）設立24小時雲端營運中心CloudOps，可全天候持續偵測及解決問題，確保各項學校IT系統穩定運作。環速集團業務拓展總監胡啟騫（Kelvin）指：「以往學校遇到問題，需要即時派員到校處理，而現時雲端技術相當成熟，因此近九成問題已可遙距處理，遇到問題時可快速應變，對學校教學的影響減到最低。」

環速集團業務拓展總監胡啟騫（Kelvin）指，CloudOps可以全天候為學校網絡設施進行偵測及解決問題。

環速集團項目總監陸宗賢（Johnny）留意到老師除了教學外，還要兼顧行政等職務。他期望透過CloudOps節省校方處理IT技術和校務的時間，分擔教師在IT方面的工作，使他們能夠有更多時間照顧不同學習需要的學生。他續指，CloudOps選址DT Hub，主因其具有國際級先進技術和配套設施，例如有兩個獨立供電點作支援，確保供電容量及可靠性。另外，專用的電訊線管道亦提供強大的數據傳輸能力，支援營運所需。

環速集團項目總監陸宗賢（Johnny）期望CloudOps能分擔教師的工作負擔，使他們能夠將更多時間和精力投入照顧有不同學習需要的學生身上。

憑AI大數據提升服務質素 擴展公私營機構市場

人工智能(AI)熱潮席捲全球，集團亦不斷創新、發展及應用AI和大數據等新科技，讓公司可以捕捉更多新機遇。Kelvin續指，集團正在引入AI及大數據，助客戶提升網絡安全、縮短偵測網絡及硬件問題的時間，及提供精準的解決方法。另外集團亦正在開發AI行政系統，以支援教學行政工作，例如設計教材、出題目及發通告等。踏入成立20周年，環速與客戶建立了長期而深厚的合作關係。近年，更把業務版圖進一步伸延，為逾萬間中小企及公營機構提供IT支援服務。未來，集團將繼續投放資源發展雲端平台與AI技術兩大核心業務，並正積極招聘各方人才，提升服務質素。

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