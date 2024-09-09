內地博士生認非禮女子　用繁體字撰求情信　律師指可見被告有誠意

城大讀博士的內地生，早前承認在校園內拿著裝著精液水試管濺向一名陌生女子，早前承認一項非禮罪，原定今（9日）在西九龍法院判刑，惟裁判官李志豪指，相關報告並不建議判感化或社會服務令，心理醫生更認為被告未有和盤托出事實經過，未正視問題。辯方律師即解釋指，被告只是「無問就無答」，並非刻意隱瞞，又指被告與妻特別用繁體字撰寫求情信，可見其誠意。李官決定再為被告索取報告，押後9月24日判刑。



被告來常偉（26歲，城市大學博士生），居於深圳市。被告早前承認一項非禮罪，指他於2024年6月6日，在城市大學李達三葉耀珍學術樓由地下至一樓的2號電梯，非禮女子X。

被告來常偉在西九龍法院承非禮罪。(資料圖片)

被告來常偉被指在城市大學校園內非禮一名陌生女子。（資料圖片）

感化官認為被告不真誠未正視問題

庭上提及，相關報告不建議判被告感化令或社會服務令，感化官更指他不真誠、未正視問題。李官提到，被告就犯案原因提出兩個說法，但在面見心理醫生時卻未有和盤托出，質疑他向醫生講述對自己有利的說法，致醫生未能根據全面的事實作出評估。

辯方指被告見醫生時緊張凝重

辯方解釋指，被告的兩個說法均為事實。而在面見心理醫生時，被告相當緊張、凝重，有誠實回答醫生問題，但「無問就無答」。辯方強調，被告無意隱瞞，又指他經歷了今次教訓後，必然會向心理醫生和盤托出事情經過，望法庭能再給他一次機會。

用繁體字寫求情信顯誠意

辯方又指，被告坦誠認罪，只是講述背景有不足，絕非輕視案件。此外，被告作為內地人於2021年來港，他及其妻子在本案的求情信均以繁體撰寫，望能方便法庭理解內容，可見其誠意。

李官最後將案件押後至9月24日判刑，以待再為被告索取感化、社會服務令及心理報告，並提醒被告要向心理醫生和盤托出事件。

案件編號：WKCC2559/2024