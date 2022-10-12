港大內地博士生校園暗處摸女生臀 官斥明顯有不軌企圖 判社服令
撰文：劉安琪
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獲國家獎學金到港學就讀的博士研究生，涉在校園內搭訕一名不相識的女生，邀請對方到天台閒談遭拒後，捉她的右手拉至暗角處，之後更在扶手電梯摸女生的臀部。研究生經審訊後被裁定非禮罪成，暫委裁判官朱文瀚今（12日）在東區法院指，被告明知事主不想與其有任何接觸，仍鍥而不捨尾隨尾隨對方，更拉對方至暗角處，明顯有不軌意圖，但考慮到被告背景良好、品學兼優，判其160小時社會服務令。
被告關偉鵬，29歲，港大機械工程學博士研究生。控罪指他於2022年1月26日，在西環薄扶林道香港大學百周年校園LG層扶手電梯猥褻侵犯女子X，以及同日在香港大學百周年校園540號房外的走廊襲擊女子X。
事主已表明不想與被告做朋友
裁判官判刑指，被告案發時在香港大學搭訕不遂，仍鍥而不捨尾隨X。在X已表明不想與被告做朋友，不想有任何接觸後，被告仍用力拉X的手至沒有閉路電視覆蓋的暗角處，其明顯有不軌意圖。被告之後更在電梯上摸X的臀部，亦可見案情嚴重。
被告認行為衝動自私
裁判官續指，被告的報告正面，向感化官承認曾襲擊、非禮X，自言當時行為衝動、自私，已有悔意。法庭最終考慮到被告初犯，背景良好、品學兼優，判處其進行160小時社會服務令。
案件編號：ESCC 650/2022
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