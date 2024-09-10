廉署控保安主管涉收四下屬$1萬賄款　編更賺津貼　有人不從遭刁難

廉政公署今日（10日）公布，昨日（9日）落案起訴北角百福花園前保安主管，涉嫌從四名下屬保安員收賄共逾1萬元，作為在編更時，為該四名下屬編配可獲額外津貼的更份，部分下屬後來拒絕，疑被暫停編配特別更，甚至遭刁難。被告獲廉署准予保釋，明日(11日)在東區裁判法院答辯。



北角百福花園。（資料圖片）

被告鄧廣祥（59歲），為北角私人住宅屋苑百福花園前夜更保安主管，被控五項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。

被告於2021年8月至2023年2月期間任職百福花園夜更保安主管，負責監督所有夜更保安員，並會分配他們的工作及編配更份。被告及該屋苑所有保安員均由百福花園業主立案法團聘請。

廉政公署。（蘇煒然攝）

案情指有下屬拒支賄款 疑遭故意刁難

由於該屋苑保安員人手短缺，部分夜更保安員會被編配特別更份，即當值時須同時負責多於一個「座頭」的保安工作。自2022年1月起，保安員在特別更份當值可獲該屋苑法團發放每更150元的津貼。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告涉嫌於2022年1月至2023年1月期間，先後多次從四名下屬保安員收取每月300元的賄款，合共逾1萬元，以給該四名下屬編配特別更份。調查又發現，部分下屬後來拒絕向被告支付賄款後，懷疑因此被暫停編配任何特別更份，甚至在工作上獲被告故意作出種種刁難。