廉署控大提琴導師　涉帶家長買$2.4萬琴　實際$1.8萬賺$6000差價

廉政公署今日（4日）落案起訴一名私人大提琴導師，控告他涉嫌陪同一名學生家長購買大提琴期間，隱瞞真實折扣和價錢，從中詐騙超過6,000元。他獲廉署准予保釋，以待星期五（６日）在西九龍裁判法院答辯。



廉政公署今日（4日）落案起訴一名私人大提琴導師，控告他涉嫌陪同一名學生家長購買大提琴期間，隱瞞真實折扣和價錢，從中詐騙超過6,000元。（資料圖片）

被告何嘉洋（30歲），報稱私人大提琴導師，被控一項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查。調查顯示，被告於2023年7月至8月期間，建議一名學生家長替兒子購買新的大提琴在音樂考試中使用，並表示可於俊文樂器貿易有限公司（俊文樂器）取得折扣優惠。

被告及後陪同該名家長前往俊文樂器購買大提琴，並代為支付款項。被告涉嫌向該名家長訛稱，於俊文樂器取得折扣後，大提琴的價錢為24,300元。但廉署調查發現，俊文樂器只以18,000元將該大提琴售予被告，但被告從沒有向該家長透露他向俊文樂器購買該大提琴的實際金額，以及其後再轉售予該家長賺取差價的安排。