青少年罪行｜涉詐騙案升三成　蕭澤頤：齊心真心誠心加強教育守法

警務處公布2024上半年因犯刑事罪行而被捕的青少年數字，與去年同期相若，當中涉及詐騙案升逾三成，共有及288人，多數因協助收取騙款。警務處處長蕭澤頤表示有些青少年不知道罪行嚴重性，「唔知道被利用，因為詐騙集團唔會講。」



警務處第三年推出《青少年罪行誌》，以提升師長及社工在青少年罪案方面的知識。蕭澤頤指青少年在犯罪時或沒有意識到嚴重後果，因此需要師長及相關持份者加強教育青少年守法和防罪意識，強調各界要「一齊做」，並要有三個心——即是「齊心、真心、誠心」。



警務處處長蕭澤頤（中）指青少年涉及詐騙案上升三成，當中以協助收取騙款的個案較多。（夏家朗攝）

青少年涉盜竊案顯著上升 蕭澤頤指有人一時貪心順手牽羊

根據警務處2024上半年數字，上半年因犯刑事罪行而被捕的青少年數字，與去年同期相若，有1,541人，輕微上升0.8%；而在三類案件都比去年同期有明顯升幅：

涉及雜項盜竊：升56.9%，有160人；

涉及店舖盜竊：升28.9%，有125人；

涉及詐騙案：升32.7%，有288人。



蕭澤頤表示，不只是青少年，整體盜竊案都有上升趨勢。他指青少年主要因一時貪心或其刺激性而犯案，如有青少年在球場見人遺留物品，順手牽羊而墮入法網。

涉詐騙案被捕青少年多數因協助收取騙款

對於青少年涉及詐騙案上升三成，蕭澤頤指當中協助收取騙款的個案較多，亦有租賣銀行戶口給騙徒洗黑錢，他指有些青少年不知道罪行嚴重性，「唔知道被利用，因為詐騙集團唔會講。」因此他認為需要向學生講述真實個案，包括法庭判詞，以提高他們對犯罪的警覺性。

另外，早前有青少年涉嫌在製作炸藥被捕，亦有欺凌勒索事件，蕭澤頤表示今年校園嚴重罪行上升約一成，強調警方會全力調查案件，了解涉案青少年有沒有被人利用。

蕭澤頤表示，涉及詐騙案被捕青少年升逾三成，「唔知道被利用，因為詐騙集團唔會講。」（夏家朗攝）

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《青少年罪行誌﹐師長攻略》含網絡詐騙 冀向學生傳遞網絡罪行訊息

警務處第三年推出《青少年罪行誌》，蕭澤頤認為教材能提升師長及社工在青少年罪案方面的知識，了解到他們的犯案動機，並教育犯案後果。他指第一冊針對的嚴重毒品罪行、刑事毁壞及三合會罪行已大幅下跌，其中嚴重毒品罪行減少32.3%。

《青少年罪行誌﹐師長攻略》2024版亦以網絡詐騙為五大主題之一，包括提及近日有上升趨勢的深偽技術。蕭澤頤表示，網絡詐騙是全球趨勢，青少年是網絡世界「原住民」，師長相對是「移民」，因此要讓師長掌握網絡罪行的趨勢，及早向學生傳遞訊息，並覺察他們可能犯案的行為徵兆。

高級警司黃冰冰鼓勵老師在早會、課餘甚至課堂，教導學生防止罪行的意識。（夏家朗攝）

教育青少年免墮法網 各界要「齊心、真心、誠心」

高級警司黃冰冰表示，鼓勵老師在早會、課餘甚至課堂，教導學生防止罪行的意識，並且討論；學生亦可透過影片了解真實罪案。她希望透過教材，讓青少年「學識保護自己，以免誤墮法網」。

教案編寫項目統籌、教大課程與教學學系學者表示，教材已於7月開始在5間學校進行試教，5位老師亦有參與「度橋」、調整課程，相信課程能貼合學生需要。黃冰冰指，已印刷5萬本小冊子，將發放予全港千間中小學、20個辦學團體及200個青少年服務機構。

蕭澤頤指防止罪行目的是締造安全開心學習環境

蕭澤頤強調，師長及相關機構的合作、「一齊做」十分重要，稱防止罪行愈早愈好，目的是締造安全開心的學習環境，他重申，加強青少年的守法意識，大家都要有三個心，即「齊心、真心、誠心」，他期望青少年工作持份者同心協力、互補不足，有效發揮協同效應，一齊編織好這個保護兒童及青少年的安全網。「青少年是我們的未來，不只是口號。」