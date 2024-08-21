警打擊詐騙盜竊案　包括假學生證買蘋果優惠產品　拘12人涉$19萬

中區警區於7月31日起，展開代號「凌風」的執法行動，打擊盜竊及詐騙罪案，繼上周三（14日）公布已拘捕9人後，今日（21日）表示警方再拘捕多3人，累計12人落網，案中12名受害人損失共約19萬元。其中探員上周三在中環IFC商場，揭發其中3名被捕人涉嫌使用假學生證及盜用他人身份證，購買電子產品，當時警方檢獲2部平板電腦及2支電子筆等證實；經調查後，探員就各宗案件，至今已檢獲共16部平板電腦及16支電子筆，以及累計24張懷疑虛假的學生證。



行動中，警方共拘捕12人。（警方提供）

中區警區刑事部聯同特遣隊人員，至今累計拘捕10男2女（18至54歲），包括兩名持雙程證內地男子，以及兩名持「行街紙」的巴基斯坦籍男子。被捕人他們分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「盜竊」、「管有虛假文書」、「行駛虛假文書」、「管有他人身份證」及「外出時備有偷竊用物品」。

據了解，其中6名被捕人已獲准保釋候查，另有5人已被落案起訴，餘下一人則正被入境處扣留。

行動中，警方累計拘捕12人。（警方提供）

行動中，警方檢獲平板電腦、電子筆、虛假學生證及手提袋等。（警方提供）

12名被捕人當中，最少3人涉嫌利用虛假的學生證，以電子產品商店提供的教育優惠購買電子產品，再轉售圖利。警方上周交代案情指，中區警區人員8月14日在中環國際金融中心（IFC）商場巡邏期間，發現3名形跡可疑人士進入一間電子產品商店舖，其中一人透過手提電話，購買2部平板電腦及2支電子筆。經警方調查後發現，3人懷疑使用虛假的學生證，獲得該電子產品商店提供的教育優惠購買電子產品，再以較高價錢出售圖利。

警方當時在3名被捕人身上，檢獲共16張懷疑假學生證、3部手提電話、一張屬於他人的身份證，以及其中一人購買的2兩部平板電腦及2支電子筆。據了解，該2男1女被捕人年齡介乎30至40歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「管有虛假文書」、「行駛虛假文書」及「管有他人身份證」。

而警方自行動至今，已累計檢獲16部平板電腦、16支電子筆、24張懷疑虛假學生證、一張懷疑屬於他人的香港身份證、兩張懷疑屬於他人的信用卡、10部手提電話、5個手提袋、一支電筒及一支螺絲批等。

根據警方展示的證物，相信涉案的平板電腦和電子筆是蘋果iPad及Apple Pencil。

行動中，警方檢獲手提袋、一支電筒及一支螺絲批等。（警方提供）

警方提醒市民，切勿因一時貪念使用虛假證明文件或屬於他人的信用卡進行詐騙行為。根據香港法例，行使虛假文書，一經定罪，最高可被判監禁14年；而串謀詐騙及洗黑錢，一經定罪，最高刑罰可達罰款500萬元和監禁14年，市民切勿以身試法。

▼警方上周召開記者會交代案情▼



行動中，警方檢獲平板電腦、電子筆、多張假學生證及手機等。（戴慧豐攝）

行動中，警方檢獲多張假學生證。（戴慧豐攝）

有疑犯涉嫌使用假學生證購買電子產品被捕。（戴慧豐攝）