警察談判組辦分享會　推指引助校方處理學童自殺危機︰一單都嫌多

近年學童自殺率急升，警察談判組及警察心理服務課由去年起，為全港學校舉辦多場分享會及工作坊。警方今午（13日）更聯同香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心，為逾280名香港天主教教區中小學校長、教師，駐校社工及心理學家，舉辦校園危機處理分享會。



警察談判組主管廖珈奇總警司表示，今年4月已向各中小學提供「校園危機處理實務操作指引」，透過教導運用「3C」策略去處理校園危機，期望通過警校攜手，共同預防學生自殺的工作，廖珈奇說：「其實校園危機最希望唔好出動到我哋（警方），一單都嫌多。」



2024年9月13日，警察談判組到學校舉辦校園危機處理分享會前與記者會面。（歐陽德浩攝）

香港賽馬會防止自殺研究中心於本周二（10日）公布香港的自殺數據，其中15歲以下學童的自殺率，由2022年的0.9急升至2023年的2.9，情況堪憂。當中三分之一學童自殺前留下遺書，用字反映他們生前帶有強烈的內疚及無望，不滿意現狀，也沒有願景和能力去改變。

警方過去一年已舉辦18場校園危機處理分享會

警方一直關心年輕人的精神健康，警察談判組主管廖珈奇總警司表示，在過去一年便分開三個階段開展關愛校園的工作，包括已舉辦18場校園危機處理分享會、4場校園危機處理工作坊，以及首辦關愛校園領袖訓練計劃，目前有16間中學共約100名學生參加。

警察談判組於今年4月為各校撰寫「校園危機處理實務操作指引」，包括教導運用「3C」策略，即控制(Control)、維持現況(Containment)及溝通(Communication)，處理校園中有可能發生的危機。廖珈奇期望通過警校攜手共同預防學童自殺，他說：「其實校園危機最希望唔好出動到我哋，一單都嫌多。」

遇學童自殺應通過眼神聲線表達關心︰唔使驚錯嘢

荔景天主教中學校長劉廣業則分享10年前的個案，當時校內曾有一名性格內向的男同學，在上課期間突然危坐在窗台邊，眺望窗外風景，教師也不知道如何解決事件，但幸好該名男同學最終返回座位，並無發生悲劇。因此他認為警察談判組提供的指引，能夠為校方帶來確實的幫助。

廖珈奇即場提供貼士，若遇到相近的情況，教師不必擔心談判時提及到「死」、「自殺」、「跳落去」等字眼，反而應選擇耐心傾聽，並運用眼神及聲線表達關心，他認為：「講乜嘢內容老師唔使太擔心，唔使驚行埋去會唔會講錯嘢。」

2024年9月13日，警察談判組及警察心理服務課，聯同香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心，舉辦校園危機處理分享會。（歐陽德浩攝）

研究指出青年對未來失去希望決定輕生

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，學童自殺並非由單一原因造成，而是由多個因素共同影響。他引述研究指，疫情後世界各地的青年，同樣對未來失去希望，他們可能因社會上流機會或貧窮等原因，從而決定輕生。

葉兆輝並提到，學童自殺出現年輕化的趨勢，由高中生蔓延至初中生或小學生，當中又以女學生為主，估計與疫情期間失去交流有關。他期望隨着社會復常，校方重新建立關愛的校園文化，讓學童重新擁抱希望，再次熱愛校園生活。

僅20%學童自殺個案與情緒病相關

被問到教育局為中學而設的「三層應急機制」。葉兆輝引述去年的學童自殺數據指，僅得20%自殺個案與情緒病相關，稱大部份自殺學童是難以透過任何系統找出。

逾280名校長及教師等參與校園危機處理分享會

警察談判組及警察心理服務課於今日下午，聯同香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心，到荃灣天主教石鐘山紀念小學，為逾280名香港天主教教區中小學校長、教師，駐校社工及心理學家，舉辦校園危機處理分享會。