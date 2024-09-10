學童自殺｜去年10女童輕生　佔少年個案六成　學者：要做整體防治

港大香港賽馬會防止自殺研究中心聯同生命熱線今（10日）公布香港最新的自殺數據，2023年整體自殺率與2022年相若，但15歲以下的自殺個案在疫情後復課大為上升，由每十萬人0.9個增至2.9個，其中女性更是由0.5升至4.2。



中心總監、社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝表示，對上述情況感到擔心，又指甚至有個案早上看完精神科，下午就自殺，他認為不能單靠醫療解決問題，而是要做整體防治。



整體自殺率輕微下跌

香港賽馬會防止自殺研究中心根據警方及死因庭數據，聯同生命熱線公布香港2023年的自殺數據，整體自殺率估計為每十萬人有13.6個，比2022年13.7個輕微下跌。

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去年16名11至14歲學童自殺 女童按年多4倍

不過，中心總監葉兆輝表示對學童自殺情況感到擔心。他指自去年2月全面復課後，15歲以下自殺個案上升，綜觀全年有16個，介乎11至14歲。女學生的情況尤其嚴重，由2022年的2個增至2023年有10個，增加4倍。

復課後適應困難 女學生踏入青春期踏入青春期 雙重影響

他解釋，疫情時學生沒有實體課堂，欠缺社交，造成「缺口」，以致復課後在人際關係及學業上難以適應。他認為疫情期間的社交隔離措拖一刀切地忽略了精神健康，現在要彌補這兩三年的空白，並沒有捷徑。

中心臨床心理學家何倩恒則分析道，女學生踏入青春期，較受女性荷爾蒙分泌影響，又正值重返校園等轉變，故情況明顯惡化。她又表示，學生亦可能受家長精神健康影響，或受「家長式管教」；亦有個案是曾和父母表達情緒困擾甚至自殺想法，但因家長不懂回應而被忽略。

她認為自殺問題不應避而不談，如老師家長察覺到學生興趣和動力減的徵兆，就要多加關注。

葉兆輝（右）表示對學童自殺情況感到擔心，認為是疫情時造成「缺口」，需時彌補。（吳綽詩攝）

自殺與精神問題無必然關係 三層應急機制只針對高危者

數據又顯示，15歲自殺學童當中，81%沒有精神問題記錄，葉兆輝認為一是反映自殺與精神問題未必有一定關係，二是現行服務接觸不到這些個案；稱問題在於「醫療化」，「唔好以為睇精神科就解決晒」，應該在整體公共衞生上進行防治。

對於「三層應急機制」的成效，葉表示，機制是針對已有精神健康問題的學生，「是否最有效有待探討。」他續指自殺個案大部分都沒有高危風險徵狀，因此應從整體學校氛圍，包括與學校的連結感、課程編排等着手，讓學生覺得學校是一個安全地方。

疫後恢復社交活動 女性長者自殺率顯著下降

至於長者自殺率，60歲或以上由2022年每十萬人有20.4人，輕微下降至2023年19.4人，當中女性顯著下跌，由15.8人減至11.7人，但男性反為由25.6人增至28.1人。

葉兆輝表示，長者自殺率雖然有下降趨勢，但情況仍然嚴重。他解釋為何女性長者情況顯著改善，是因為疫情後恢復社交活動。他指她們本來較多社交活動，但「疫情冇晒」，有社福機構當時都接獲抑鬱個案。他指男長者則有較大自尊需要，不敢表達，因此較易藏住情緒問題。

在移民潮下「留守長者」方面，立法會議員、觀塘區議員顏汶羽表示，目前情況仍然存在，區內靠鄰里關係及社福機構支援長者。生命熱線梁永棠則指，長者或在一兩個月內突然面對分離問題，鼓勵子女以應用程式繼續與長者遠距離聯繫。