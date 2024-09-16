內地細胞庫建造嚴謹　增加患者治療信心

細胞治療屬近年醫學界的熱門話題之一，筆者早前於內地出席大型科技會議時，有機會參觀當地的「東盟國際細胞庫」，除了認識到此治療技術的最新趨勢，更了解到內地有關細胞治療的標準及細胞庫的建造規格等，相信這些資訊對本港研建細胞庫項目會有一定幫助，此行實在收穫甚豐。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



筆者早前出席中國科協在廣西南寧舉行的年度會議，與本港出席的工程界代表合照。

筆者早前出席中國科學技術協會（簡稱科協）在廣西南寧舉行的年度會議時，有幸獲邀參觀當地的「東盟國際細胞庫」，了解到更多細胞對人體健康帶來的好處，亦透過親身觀察，認知到相關設施的建設標準。

上文曾提及，「東盟國際細胞庫」是廣西大學生命科學與技術學院建立教學實習基地，其實早被列入自治區重大建設項目計劃，建有生物樣本庫、全細胞儲存庫、基因數據庫、基因檢測和細胞工程科研中心；亦設細胞康養中心、東盟學術交流培訓中心及再生醫療企業孵化中心。此細胞庫是東盟地區內目前唯一一家通過美國「AABB」認證的實驗室，符合國家GMP標準。

細胞庫實驗室內的不同空間有特定空氣壓力控制，氣流流向主要從高潔淨區間流向低潔淨地方。

AABB是「American Association of Blood Banks」的簡稱，是一個專注於輸血和細胞治療的國際非營利性組織，獲得AABB認證意味著實驗室符合其嚴格標準，具有優秀管理、人員培訓、程序控制和質量保證，確保實驗室輸血和細胞治療的安全性和有效性。

細胞庫要有特別設計將幹細胞作冷凍保存。首先要確保幹細胞在最佳生長狀態下收集，並經過24至48小時的培養，將已添加冷凍保護劑的細胞溶液分裝到冷凍管中，使用程序化冷凍儀降溫，按照設定的冷凍速率（如每分鐘降10°C）將細胞冷凍至約-80°C。如要長期保存需儲存於液氮中，則將冷凍管轉移至液氮罐中，維持在-196°C的低溫下進行長期保存。

細胞庫使用氮氣冷凍系統的原因主要有以下數個因素，主要是可滿足到極低溫保存，液氮的溫度約為 -196°C，故能有效凍結細胞，減緩代謝活動，降低細胞損傷風險。而低溫能減少冰晶的形成，從而避免細胞膜受損，保持細胞的結構和功能。系統更可實現長時間的細胞保存，數月甚至數年而不影響細胞的活性。加上液氮的溫度穩定，便於維持細胞庫內的冷卻環境，減少溫度波動帶來的損害。同時氮氣冷凍系統相對安全，且不易燃燒，適合在實驗室中使用。

至於實驗室規格方面，其細胞庫的實驗操作區域設計有無塵生物安全空間、層流式工作台等，能保護幹細胞免受外部污染；其中無塵潔淨設計非常細緻，採用無縫連接的表面材質，便於清洗消毒，亦可減少死角和縫隙藏有不潔物，降低污染風險。當地亦選用了抗靜電、耐腐蝕的材料建成細胞庫，亦設置應急暫避區域，確保工作人員的安全。

另外，當地人員會因應工作流程規劃操作區域，細胞庫人員通道和物料通道分離，並設置緩衝區，確保不會出現交叉污染。工程設施檢測監控系統亦設有溫度、濕度等參數的自動監測和警報系統，作實時監控和數據記錄，以供分析研究之用。

AABB是「American Association of Blood Banks」的簡稱，是一個專注於輸血和細胞治療的國際非營利性細胞庫。如獲得AABB認證，即確定實驗室符合其嚴格標準，具有優秀管理、人員培訓、程序控制和質量保證，確保實驗室輸血和細胞治療的安全性和有效性。

根據當地專家表示，幹細胞療法對部分疾病具良好的治療效果，能顯著提高治愈率和改善症狀。而治療過程亦安全，如幹細胞移植手術多採用微創或注射等方式進行，避免大手術創傷，減少患者住院數日，縮短恢復期，亦有助減低術後復發或病情反覆的情況，長遠亦為病患帶來好處。

細胞庫內有生產醫療產品的廠房具GMP（Good Manufacturing Practice）藥品優良製造作業規範審定，包括藥廠的設備、藥物原材料的儲備、生產過程、駐廠人員的衣着、化驗室的檢驗和各文書工作。

總括而言，這敞細胞庫之行令筆者了解到幹細胞治療的更大效益，有助大幅縮短患者住院時間，提升整體治療成果。內地在這方面的硏究及成果，比起其他先進國家毫不遜色，但亦需同時完善相關政策，令大眾對此療治更有信心，接受治療時亦更具保障。筆者接觸細胞庫的負責人，對方稱有信心當相關技術硏發越趨成熟，可應用於現時見到的奇難雜症，甚至是在治療大量患有慢性疾病的年長人士，為病患者帶來新的希望，亦有助能夠減緩整體醫療系統的壓力。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

