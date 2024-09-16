南方航空往烏魯木齊航班無法啟航 乘客機上呆坐3小時無冷氣焗病
撰文：倪清江
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中國南方航空一班原定周日（15日）下午啟航往新疆烏魯木齊的航班CZ 604，疑因機件故障延後至晚上8時才讓乘客登機。機上不少乘客都是準備前往北疆看秋色，怎知上了機後一直呆等起飛，期間沒有冷氣，機艙服務員打開機門「唞氣」，但仍有乘客不適，需召援警察及救援員，最終到晚上11時許宣布航班取消，所有乘客落機。
有乘客表示，航空公司稱改今日（16日）早上11時啟航，但事件已打擊旅行興致，「取消旅行團、退錢最好，直情唔想出發！」
南方航空往烏魯木齊的CZ 604航班原定周日下午4時50分啟航，乘客中不少是前往當地觀看新疆秋色。其中乘客梁太參加12日北疆旅行團，她指下午一直無安排登機，直至晚上8時15分航空公司才讓乘客登機。
不過上了機後，飛機仍沒大動靜，更甚是沒有冷氣，乘客Edmond說：「現在21:34分都冇冷氣！機組人員打開倉門增加新鮮空氣氣流！」
影片顯示，部份乘客用硬卡紙撥涼，有人一頭是汗。梁太表示，有乘客期間不適報警，警員及救護員上機處理，「焗到無病都變有病。」機組解釋是機件問題。
最終到11時許，航空公司宣布取消該航班，乘客全部落機，等候今早11時的另一航班。梁太表示沒有交代賠償，她氣憤說：「取消旅行團、退錢最好，直情唔想出發！」
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