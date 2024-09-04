內地航司員工私售明星航班信息　粉絲追星同涉非法交易

公安部網安局今（4）日發布消息，揭露內地出現非法獲取、出售明星航班行程及個人信息的黑灰產業鏈，其中甚至有內地航司員工利用職務便利，查詢明星航班資料非法販賣給粉絲牟利情事。



內媒《極目新聞》報道，江西贛州寧都縣和天津市公安機關近期相繼破獲相關案件，涉及航空公司員工與網絡販賣明星個資的不法行為。報道指出，在江西贛州一郭姓女子自去年10月至今年4月期間，利用網絡社群平台，以每條3元至6元（人民幣，下同）的價格出售明星航班信息，累計達800餘條，違法所得超過4000元。她目前因涉嫌侵犯公民個人資訊罪，已被警方依法採取刑事強制措施。

機場「追星」常惹起混亂。圖為廈門機場，粉絲們等待內地男團Nine Percent抵達的場面。（視覺中國）

同時，天津公安在追查一名「哥哥」（明星）粉絲購買航班信息的案件中，發現航空公司員工折某利用職務便利查詢明星航班資料，並非法販賣給粉絲牟利。折某短短幾個月內出售明星航班信息450餘條，非法獲利1.8萬元。折某與購買者王姓女子雙雙被抓，王女已被行政處罰，折某則因涉嫌侵犯個資罪被採取刑事強制措施。

根據內地《刑法》相關規定，大量出售或提供個人信息情節嚴重者，可處以最高七年有期徒刑。警方強調，任何侵犯個人信息的行為皆屬違法，將持續打擊此類違法行為，並呼籲公眾樹立理性追星觀念，尊重他人隱私，共同維護社會健康風氣。