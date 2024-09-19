港多間中學在Google地圖被惡搞改名　教育局：部份學校正要求修正

近日台灣掀起一股在地圖軟件上亂改學校名稱的怪風，並透過社交媒體傳來本港。今日（19日）有人發現本港多間中學在Google地圖的名字，遭竄改成充滿惡趣味的名稱，如秀茂坪的高雷中學被改為「高雷武術及拳擊專業學院」，賽馬會體藝中學被改成「火炭重度智障收留所」等；至於有部份連接Google地圖的手機應用程式，如Uber、九巴、Lalamove、GogoX、Call4van等，在程式使用Google地圖搜尋定位時，亦會顯示出被惡搞的名字。



教育局回覆查詢指對事件表不十分關注，已接獲個別學校報告，在Google地圖上的學校名稱被篡改，亦得悉有學校已經或正與Google聯絡，要求盡快修正，部分校名已回復正常。教育局又說，會繼續監察事件，並與學校保持聯繫。



本港多間中學在Google地圖上的名字被亂改。（Google Map截圖）

本港多間中學在Google地圖上的名字被亂改。（Google Map截圖）

有網民今日發現，本港多間中學在Google地圖上的名字被亂改，如佛教大雄中學被改為「野比大雄中學」、葵涌裘錦秋改為「秋名山車神培訓中學（葵涌）」，而大埔三育中學亦被改為「大埔監獄中學」，部份頁面直至今日傍晚，仍然顯示被亂改的名字。

至於有部份連接Google地圖的手機應用程式，如Uber、九巴、Lalamove、GogoX、Call4van等，在程式使用Google地圖搜尋定位時，亦會顯示出被惡搞的名字；未受事件影響的程式則有foodpanda、戶戶送、HKTaxi等。

有網民對事件直斥「無聊」，又指「玩笑不是這樣開的」，認為改名的人應該是受影響學校的學生。但亦有網民「食花生」表示「又幾有創意喎！」。