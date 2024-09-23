《香港01》8周年慶祝酒會｜匯賢聚思 連繫各界繼續創造無限可能

《香港01》欣迎8周年誌慶，早前舉行慶祝酒會。「八」在中國傳統寓意吉祥及富貴，亦意指無限（數目字8字橫放），就如同《香港01》在過去八年無縫聯繫各界，創造無限可能。酒會廣邀政、商及學界賢達出席，藉此機會加深社會各界之間的交流，鼓勵各方抓緊機遇，繼續說好香港故事。



《香港01》憑藉優質的新聞資訊，多年來穩守多個第一，包括全港單月不重複瀏覽人數，超過500萬，即每三個香港人就有兩位是《香港01》讀者。《香港01》自成立以來亦不斷創新，除了推出生活服務體驗，打造「媒體+」模式，年內亦會推出簡體版網站，方便不同讀者。



8周年慶祝酒會邀得中聯辦副主任盧新寧及律政司司長林定國主禮，林定國在活動上致辭時指，影響力越高，責任就越大，期望《香港01》能為新聞界樹立好榜樣，協助把香港建設為一個更多元化、更有活力、更多姿多彩和五光十色的社會；透過不同意見的碰撞、去蕪存菁、凝聚共識，克服香港面對的挑戰，激活及加強所有香港人的小宇宙，一同創造更好、更「從容」的香港。

香港01八周年｜林定國冀香港01協助構建多元、五光十色、從容社會

社會各界名人雲集到賀 場面熱鬧

多位政府官員都有出席活動，包括立法會主席梁君彥、財政司副司長黃偉綸、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、創新科技及工業局局長孫東及香港警務處處長蕭澤頤亦親臨現場，與主禮嘉賓及《香港01》行政總裁蘇曉婷、首席媒體戰略官馮德雄及創辦人于品海一同主持祝酒儀式。

同場另有眾多來自社會各個界別的嘉賓親臨到賀，包括立法會議員及公營機構代表。大家聚首一堂暢談及交流意見，場面非常熱鬧。

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無縫連繫業界 嘉賓分享合作經驗

8周年慶祝酒會更邀得知名業界嘉賓現場分享與《香港01》的合作經歷及對《香港01》的寄語。

對於香港體育事務發展，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長霍啟剛於酒會上寄語社會各界要關注體育人才的培訓和發展；同時亦希望政府把體育產業盛事化，宣傳本港體育產業。而媒體對於推動體育產業的發展也擔當了很重要的助力，希望媒體能讓更多市民接觸到並了解有關體育和運動員的資訊。

《香港01》8周年｜業界分享 — 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會

中國人壽海外企劃部總經理唐秀珊分享指，中國人壽（海外）近年來積極參與青年教育方面的活動，之前曾與「01教育」合辦STEAM+01，召募了30間學校共400位中學生參與一系列創科主題活動，希望學生能夠裝備自己面對將來創新科技的市場趨勢。

《香港01》8周年｜業界分享 — 中國人壽（海外）

騰訊雲港澳業務資深總監蔡毅海表示，騰訊雲借助《香港01》這個覆蓋率高、讀者較多的專業多媒體平台，透過多次不同形式的合作，例如早前的線下企業交流活動「擁抱國產創新，加速港企數智化升級」交流日，成功把內地的科技產品及國內經驗傳達給本地企業，增加客戶接觸率。

《香港01》8周年｜業界分享 — 騰訊雲

紫荊文化集團副總經理丁偉在酒會中提到，集團與《香港01》除了有傳媒方面的合作，更於去年開始合作引進許多中國內地各類的文化表演以及舞台劇到香港演出。由《香港01》的「01空間」作為合作項目的票務平台，並負責組織策劃活動及廣告。他期望雙方能夠共同創造機遇，迎接未來挑戰。

《香港01》8周年｜業界分享 — 紫荊文化集團

香港電訊個人業務行政總裁林國誠指出公司很多客戶也是《香港01》的用戶及讀者，證明香港電訊與《香港01》的方向十分相似，加上《香港01》的優質生活內容服務，香港電訊能透過《香港01》與客戶之間建立聯繫，把複雜的技術內容傳達給客戶。

《香港01》8周年｜業界分享 —香港電訊

蘇曉婷：年內推簡體版網站 續向全球華人說好香港故事

《香港01》成立以來，透過六十多條頻道無間斷為讀者帶來最優質、最新的時事資訊，成為讀者緊貼社會脈搏的橋樑。憑著優質的新聞資訊，《香港01》已經成為全球性中文媒體大站，本地網站瀏覽人數已經連續第五年位居全港第一；單月本地不重複訪客量超過500萬人，即每三個香港人，便有兩個香港人是《香港01》的讀者及用户—奠定本地第一新聞媒體地位。讀者更遍布全球華人社區，包括中國台灣、新加坡、馬來西亞、澳洲、美國、英國、歐洲等等。《香港01》全年全球不重複用户達到1億，全年的總瀏覽量更超過100億，幾乎只要有華人的地方，就會有《香港01》的足跡。

《香港01》過去亦不斷創新求變，構建「媒體+」模式，打造一站式生活服務體驗，提供活動購票、網購等服務，豐富線上線下體驗；年內亦會推出簡體版網站，方便不同讀者。展望未來，《香港01》將會繼續連繫社會各界，舉辦更多涵蓋大灣區經貿、教育、體育、ESG以至科技等線上線下活動，為不同界別人士提供交流平台。

創辦人于品海表示，《香港01》走過這八年不容易，非常同意傳媒要有社會責任。他續指，未來一年《香港01》會繼續有不同發展，例如試行新的「01生活」應用程式等，屆時非新聞內容會大量發展。

《香港01》行政總裁蘇曉婷感謝各同事過去的努力及各界的支持，她表示，未來《香港01》將繼續以守正創新的精神，透過專業的內容，推動市民積極參與，連動各界。年內亦將推出簡體版《香港01》網站，更好地為全球各地華人提供優質的資訊及服務，繼續說好香港故事。「我們亦不忘初心，緊密連繫香港社區、企業以至每一位讀者，繼續創造無限可能。」

香港01八周年慶祝酒會｜蘇曉婷：向全球華人說好香港故事