Mastercard推餐飲零售禮遇促協同效應　為經濟復甦注入新動能

政府統計處資料顯示，與2023年同期比較，零售業銷售額跌幅收窄，餐飲業總收入亦見微升，反映市場正逐步擺脫疫情陰霾。Mastercard作為市場先驅，積極抓緊關鍵時機，透過加強與餐飲業及零售業的戰略合作，推出一系列全新計劃，為香港經濟復甦注入新動能，力求創造多方共贏的局面。



Mastercard 香港及澳門總經理陳一芳表示：「Mastercard致力聯繫不同的市場參與者攜手推出創新禮遇，以提振市民在港消費意欲和吸引旅客來港消費。最近，Mastercard連同LUBUDS 集團為本地市民及訪港旅客提供一系列禮遇，以促進餐飲和零售消費之間的協同效應，藉此形成互惠互利的合作關係。除此之外，Mastercard一直在自家平台Priceless Specials、Mastercard Travel Rewards樂遊賞和priceless.com無價體驗為持卡人呈獻衣食住行多重禮遇，期望透過促進香港消費市場發展，帶旺本地經濟。」

Mastercard香港及澳門總經理陳一芳女士。

Mastercard經濟研究所（Mastercard Economics Institute）最新發佈的《2024 年度旅遊業趨勢：突破界限》報告顯示，截至2024年3月止的年度，旅客在休閒餐飲和高級餐飲方面的消費，分別按年增長248%和237%，而奢侈服裝和休閒服裝的銷售額，更分別飆升208%和284%。旅客消費的強勁反彈，為香港經濟復甦注入一劑強心針。Mastercard洞悉市場先機，積極聯動各方資源，推出全新計劃，為消費者帶來更豐富的優惠配套。

與餐飲夥伴聯手 建立循環消費生態圈

Mastercard獨家美饌禮遇。

為把握旅遊業復甦的黃金機會，Mastercard與LUBUDS集團合作，為香港居民和世界各地的旅客提供一系列餐飲禮遇，致力進一步刺激本地消費。不論是訪港旅客，或是外遊回港的港人，現在只需出示入境香港登機證或交通證明（包括航班、高鐵、跨境巴士或渡輪等），或在香港任何實體店以合資格Mastercard卡累積消費滿港幣1,000元或以上的持卡人，均可在位於尖沙咀1881 Heritage的Mastercard亞太地區首間概念餐廳LUMA享有7折優惠，亦可在銅鑼灣時代廣場指定LUBUDS集團旗下餐廳享有8折優惠。消費者在享受海外旅遊後或本地購物樂趣的同時，亦可享受餐飲優惠。

Mastercard希望藉此合作建立購物和餐飲之間的循環消費生態圈，營造正面的消費氛圍，以達致多方共贏的局面。此舉亦有助提升香港旅遊吸引力，刺激旅客留港期間的餐飲消費，帶動周邊零售、娛樂等其他旅遊相關產業，同時塑造出香港旅遊友好形象，對本地旅遊業和酒店業復甦甚有裨益。

Mastercard亞太地區首間概念餐廳LUMA。

Mastercard與LUBUDS集團合作推出餐飲禮遇，藉此刺激本地消費。

自營平台禮遇和體驗 全方位刺激消費

此外，Mastercard一直致力於通過其自營平台提供旅客或本地持卡人均可享用的多元化消費體驗和禮遇，涵蓋購物、餐飲、住宿和交通等範疇，對重振商業活動起了積極作用。未來，Mastercard將繼續深化與本地商戶和地產發展商的合作，探索更多可能性，同時呼籲各界加入其冬季計劃，攜手不斷為香港經濟注入更多活力。

(資料及相片由客戶提供)