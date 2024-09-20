官恩娜娘家爭產案｜長女指其母曾投訴遭官致電責罵　指官罵得很兇

藝人官恩娜的母親與3名姊妹就她們母親遺產爭奪案，今（20日）在高等法院續審，官恩娜的大姨媽，即死者勞鳳笑的長女繼續作供，她指其母2011年接受白內障手術後，搬至粉嶺與官恩娜的母親同住。長女等人曾兩度探訪。她稱第二次探望時，其母投訴官恩娜曾致電責罵她，又指官罵得很兇令她難以接受，其母並透露被罵與長女等人早前探望有關。長女指其母又稱，若稍後有獨立居所，會再通知長女等人探望，那便不用再看人面色。



原告為死者勞笑鳳(下稱：勞)的長女麥銀娣、三女麥麗萍及么女麥美華，被告為馮明業和勞的二女麥銀麗（官恩娜的母親，下稱：官母）。勞生前立下遺囑把財產全部留給馮，馮則是官母的男性友人。3名原告又指勞生前欵曾作可疑交易，因而要求法庭裁定勞的遺囑無效。

原告長女麥銀娣稱其母曾投訴遭外孫女官恩娜致電責罵。(朱棨新攝)

官恩娜的母親與3名姊妹捲爭產案。（資料圖片）

首次探訪時勞表現雀躍

長女麥銀娣今供稱，她指勞在2011年接受白內障手術後，搬入粉嶺和官恩娜的母親同住，她曾兩次探訪勞。第一次探訪時，勞表現雀躍，並講及官母的不是，在場的馮則威嚇說：「你再講我就唔幫你，你自己同呀麗(官母)解釋。」

第二次探望時投訴遭官恩娜責罵

她於2012年3月第二次探望時，勞透露官恩娜曾致電責罵她，其母又說：「畀Ella(官恩娜）鬧，鬧得好兇狠。」勞又稱被鬧到「好甘」、「鬧到佢接受唔到」。長女又指，其母親透露遭被官恩娜罵，與她們第一次探訪有關。

律師質疑無人阻撓原告探訪

辯方律師盤問時指，該段時期沒有人阻撓原告們探望勞，又指根據長女的供詞，因官母不歡迎她，加上長女該段時間有不同的壓力，因此很少探望勞。

長女指輩分低的孫兒亦有罵勞

長女則指，她最後一次探望勞時，勞稱待她有獨立居所後，便會叫長女等人往探望她，且不用再看他人面色。辯方律師即指長女口供未提及此事，長女回應稱，勞當時不想聽到被人扔棄、無人會幫她一類的說話。長女又指，輩分低的孫兒亦把勞罵至狗血淋頭。

3名原告各有困難未邀勞同住

法官陳嘉信問及，三名原告當時有否邀請勞同住，長女指她們各有困難。

此外，辯方指勞把物業用作抵押，其中一名獲貸款的人是官恩娜，故長女認為官恩娜有得益，長女回應：「絕對係。」

案件編號：HCAP 37/2015