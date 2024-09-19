官恩娜娘家爭產案｜契仔為官外婆擔幡買水　長女稱無去喪禮未見過

藝人官恩娜的母親與家人爆爭產戰，官已故外婆勞笑鳳死前把遺產全給一名與官母相識的「契仔」，官母三名姊妹要求法庭裁定遺囑無效。勞的長女今午(19日)在高院接受代表「契仔」的律師盤問。律師指勞去世前兩年已開始與長女疏遠，而勞與「契仔」上契後，曾和「契仔」同住，加上有官恩娜母親等人陪伴，自此變得活躍和積極。勞去世後亦是由「契仔」負責「擔幡買水」，長女否認說法，又稱她沒有出席母親的喪禮，未有見過此事。



原告為勞笑鳳的長女麥銀娣、三女麥麗萍及么女麥美華，被告為馮明業和勞笑鳳的二女麥銀麗（官恩娜的母親）。勞笑鳳於2014年9月去世，享年85歲。此外，她於2013年10月訂立遺囑，麥銀麗的好友馮明業為唯一受益人。

原告麥銀娣否認與母親勞笑鳳疏遠。(朱棨新攝)

官恩娜與因母均被捲入外婆勞笑鳳的爭產案中。

辯方質疑勞非守財奴

長女麥銀娣作供並接受代表馮明業的大律師盤問。律師指長女等人在開案時指勞在生時是「守財奴」，但律師指即使勞對外人刻薄吝嗇，有時也會對女兒慷慨，如她曾在三女麥麗萍結婚時，向三女送贈龍鳳鐲。長女解釋，其母收到禮金，才會送贈龍鳳鐲。母親曾向所有女兒表明：「如果無禮金，就乜嘢金器都無。」

律師指勞與次女同住後疏遠長女

長女又稱，她在2008至2009年期間，因精神狀況欠佳，未能替勞處理銀行戶口。勞於2011年搬離灣仔住所，搬至粉嶺和二女麥銀麗同住。

律師遂指出，勞於2012年3、4月時開始疏遠長女。勞當時和馮明業上契，但勞未有邀請長女出席飯局，可見母女疏離，長女否認。律師又指，馮當時有問勞，是否想見到長女，勞回應不想，長女強調：「無可能。」

律師質疑原告指死者勞笑鳳生前是守財奴的說法，並指勞在三女麥麗萍(粉紅外套)結婚時有送金器。(朱棨新攝)

長女否認勞曾與馮同住

律師又指，馮曾經和勞等同住，加上次女等人陪伴，自此變得活躍，生活也不如以往般沉悶。長女否認勞和馮同住，又指當時母親進行白內障手術後，恢復視力，才會感到高興。

未出席母親喪禮未見馮擔幡買水

律師續指，勞「上契」時向馮送贈勞力士手錶，馮亦曾協助勞搬動神主牌，長女回應指不知情。律師續指馮在勞的喪禮中負責「擔幡買水」，長女稱她沒有出席母親的喪禮，未有見過此事。

另案將待本案結果才處理

此外，眾原告指勞去世前數年，其資產有多個可疑的交易，包括出售多個物業，並指有3840萬存款轉至官恩娜兄長官仲銘的戶口。高等法院於2016年委任律師擔任勞的臨時遺產管理人時，該管理人於2019年曾控告官恩娜、其兄長和父母等人，向他們追討涉款。庭上透露該案會等待本案結果再處理。

案件編號：HCAP 37/2015