走塑｜理大生設計一體化外賣餐盒奪環保比賽冠軍　有望獲美心採用

首階段管制即棄塑膠餐具及產品的法例今年4月22日生效，半年適應期將於10月22日結束。飲食業是主要受影響的行業，美心集團舉辦可持續包裝設計比賽，向年輕人徵求環保好橋。



冠軍由一群香港理工大學設計學院學生組成的隊伍「綠饗 GREENMAX」奪得。他們的作品重點為精簡包裝設計，將以往所有容器款式融為一體，餐盒設計主要分為蓋子、中間分層及底盒，上下兩層可堆疊使用，亦可分開獨立使用，餐具都夾附在盒蓋上，蓋子圓形凹痕增加整體包裝的穩定性。因物料減少而更環保，也方便食客外賣。得獎作品將有機會被美心旗下餐廳採用。



來自理工大學的兩隊學生贏得美心集團「BEST with LESS 香港大專飲食業可持續包裝設計比賽」冠軍（左）及亞軍（右），作品將獲美心引入使用。（梁鵬威攝）

冠軍作品將所有容器款式融為一體

美心集團舉辦的「BEST with LESS」 香港大專飲食業可持續包裝設計比賽，吸引近30隊學生團隊參加。

冠軍由理工大學學生組成的「綠饗 GREENMAX」所設計的作品勝出。他們的作品重點為精簡包裝設計，將以往所有容器款式融為一體，既因部件減少而方便食客外帶，亦因物料減少而更環保，方便食客外帶餐飲。一體式包裝設計也便利分配多人份餐點，令用餐完畢後的收拾及回收流程更容易。

雖然只是外賣餐盒，但設計團隊加入了很多細節。餐盒設計主要分為蓋子、中間分層及底盒，上下兩層可堆疊使用，亦可分開獨立使用；蓋子可在上下兩層使用，透過「一蓋兩用」，令在包裝不同食物時減少浪費不必要的空位。

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蓋子夾附可拆式餐具及圓形凹痕。前者讓外賣盒達至真正的「一體化」，可以無需使用外賣袋裝載，減少物料使用和便利外帶運輸；後者則讓湯飲容器與外賣盒穩固堆疊，增加整體包裝的穩定性。

冠軍「綠饗 GREENMAX」的設計重點為精簡包裝設計。

團隊成員：最緊要啲人用得舒服

看到這些細節，其實顧客都未必看到，團隊成員黃愛桐說：「最緊要啲人用得舒服，唔需要留意細節嘅。」另一成員梅綽玲補充說：「可能佢哋留意唔到，但係日常生活已經方便咗。」

隊員梅綽玲表示，因平時經常接觸外賣而對其包裝設計有想法，所以參加這個比賽。另一隊員鄒卓熹指，整個設計過程耗時四至五個月，期間不斷改良設計。

亞軍作品標榜體貼中老年消費者需求

亞軍隊伍「自信派門 Confident Sect」也是理工大學學生，他們的設計以「返璞歸真」為設計理念，體貼中老年消費者的需求。據團隊介紹，針對手部靈活度較弱的人士，他們採用圓角及可堆疊的設計，為用家提供更安全便捷的包裝選項；此設計使用了透氣穿孔和防水塗層，確保包裝即使在受熱和潮濕環境中也能保持結構完整。

設計核心在於採用天然纖維色彩和壓印工藝，以取代一般的印刷方式，指不僅降低對環境的影響，也提升其回收價值。

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團隊指「返璞歸真」作品以極簡美學及高效環保的製造工藝，希望倡導減碳減廢的綠色生活，提升整體客群的環保意識；與市面現有包裝相比，此設計更具可行性，能為美心集團帶來人性化和真實感的品牌形象，呼應其可持續發展和實用的理念。

團隊成員陳倚琪表示，這個設計既方便顧客，也能方便收拾的員工。

亞軍「返璞歸真」作品體貼中老年消費者的需求。

比賽每隊最少2人，最多6人，當中最少有一位修讀設計或相關學科。專業評審選出八組入圍作品，，於沙田新城市廣場展出。第二輪評審由評審團以五大準則評分，包括：減少包裝物料、環保性（採用可降解物料、可回收）、實用性（生產成本和經濟效益）、美觀及原創性、延續性（鼓勵消費者日後重用該容器或包裝）。

美心集團供應鏈總監：舉辦比賽刺激業內人士思維

比賽評審之一、美心集團供應鏈總監區晉禮表示，因設計成本等問題，這兩款設計尚需微調才能正式投入使用，但強調舉辦這比賽的其中一大原因為透過一群經常吃外賣的大學生以用家角度出發的設計，來刺激業內人士的思維。

「BEST with LESS 香港大專飲食業可持續包裝設計比賽」賽果：

冠軍：綠饗 GREENMAX

亞軍：自信派門 CONFIDENT SECT

季軍：傳意達無限 VC TO THE INFINITY

優異創作獎：RHIKNOWLES 、WINGIT、V523 STUDIO

最受歡迎設計獎：綠饗 GREENMAX

比賽設冠亞季軍各一位，分別依次可獲3萬元、2萬元及1萬元獎學金，以及大灣區航空免費機票；另設三個優異獎，各可獲美心飲食禮券及獎學金共2,000元，同時有一個最受歡迎設計獎，可得美心飲食禮券及獎學金共4,000元。