曹貴子被債主申請破產 案件11.19高院提訊
撰文：朱棨新
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有「股壇醫生」之稱的曹貴子，早前被多番入稟追討欠款。一名債權人上周五(20日)向高等法院提出呈請，要求頒令曹貴子破產。根據司法機構網頁顯示，案件排期至11月19日聆訊。
蔡振忠以債權人身份，要求法庭頒令曹貴子破產。
曹於今年5月已被入稟追1.4億
曹費子早前被入稟追討欠款，包括被指分別向吳廷浩和陳志鋒借款5000萬元，但未有還款，遭兩人於本年5月入稟追討本金和利息逾7000萬元，即合共逾1.4億元。
6月法庭判辭已指曹資不抵債
此外，曹貴子遭康宏財務及「玩具大王」蔡志明旗下公司追討欠款。高等法院於本年6月就凍結曹的資產頒判辭，提及曹已資不抵債，若其他債權人向曹提出破產呈請，他或會短期內被頒令破產。
案件編號：HCB6528/2024
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