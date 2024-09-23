曹貴子被債主申請破產　案件11.19高院提訊

有「股壇醫生」之稱的曹貴子，早前被多番入稟追討欠款。一名債權人上周五(20日)向高等法院提出呈請，要求頒令曹貴子破產。根據司法機構網頁顯示，案件排期至11月19日聆訊。



蔡振忠以債權人身份，要求法庭頒令曹貴子破產。

曹貴子近月已被多次遭人入稟追欠款。

蔡振忠以債權人身份入稟高等法院申請將曹貴子破產。(黃浩謙攝)

曹於今年5月已被入稟追1.4億

曹費子早前被入稟追討欠款，包括被指分別向吳廷浩和陳志鋒借款5000萬元，但未有還款，遭兩人於本年5月入稟追討本金和利息逾7000萬元，即合共逾1.4億元。

6月法庭判辭已指曹資不抵債

此外，曹貴子遭康宏財務及「玩具大王」蔡志明旗下公司追討欠款。高等法院於本年6月就凍結曹的資產頒判辭，提及曹已資不抵債，若其他債權人向曹提出破產呈請，他或會短期內被頒令破產。

案件編號：HCB6528/2024