許智峯潛逃後遭頒令破產　破管處獲准暫不開始計算其破產期

前立法會議員許智峯保釋期間潛逃後，又涉違國安法被國安處懸紅100萬通緝，他早前遭律政司提出破產呈請，法庭今年2月頒令許破產。破產管理處向法庭申請「不開始令」，即暫不開始計算許的破產期，變相令其破產期的解除時間亦會延後。案件今（23日）在高等法院聆訊，法官批准申請。



破產管理處今由律師代表，許智峯則沒有派出代表到庭。

前立法會議員許智峯涉4宗刑事案件，2020年7月趁外訪時宣布「流亡」。（資料圖片）

羅冠聰（左）及許智峯均被警方國安處通緝。（資料圖片）

被國安處懸紅100萬元通緝、身處澳洲的前立法會議員許智峯早前在社交平台發帖，透露澳洲的律師公會和法庭裁定是有良好品格，並頒令他正式成為律師。（許智峯Facebook圖片）

被破產人士未有出現可申請不開始令

根據破產管理署網頁，凡破產令於2016年11月1日或之後作出，而破產人士又沒有親身出席初次會面，或出席初次會面，但沒有向暫行受託人或受託人，提供合理要求的資料，暫行受託人或受託人可申請「不開始令」。

許2020年赴丹麥時宣布流亡

許智峯涉4宗刑事案後獲准保釋，2020年向法庭批准申請離港到丹麥外訪，到達當地後宣布「流亡」。律政司加控他刑事藐視法庭罪，高等法院在他缺席下裁定其藐視法庭罪成，判囚3年半，並須向律政司支付懲罰性訟費。

流亡後多次在社交媒體鼓吹港獨

許自流亡海外後，被指多次在海外透過不同社交媒體和新聞媒體，鼓吹港獨及台獨，請求外國對香港和中國進行制裁等，涉嫌干犯國安法。此外，他在社交平台發帖，透露已獲澳州法庭頒認許為律師。

案件編號：HCB7034/2023