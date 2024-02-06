許智峯遭律政司申請破產　許缺席聆訊被頒令破產

涉違國安法被國安處懸紅100萬通緝的前立法會議員許智峯，去年11月遭律政司提出破產呈請。案件今(6日)在高等法院聆案官席前處理，許智峯缺席聆訊，聆案官庭上指涉案文件已有效送達予許，許未有回應，聆案官遂頒令許破產，並需支付訟費。



許智峯（41歲）涉4宗刑事案後獲准保釋，2020年向法庭批准申請離港到丹麥外訪，到達當地後宣布「流亡」。律政司加控他4項刑事藐視法庭罪，高等法院在他缺席下裁定其藐視法庭罪成，判囚3年半，並須向律政司支付懲罰性訟費。

許自流亡海外後，被指多次在海外透過不同社交媒體和新聞媒體，鼓吹港獨及台獨，請求外國對香港和中國進行制裁等，涉嫌干犯國安法。此外，他在社交平台發帖，透露已獲澳州法庭頒認許為律師。

案件編號：HCB7034/2023