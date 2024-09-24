道士涉非禮謀殺智障女　被告指事主被鬼纏身　曾用假陽具助驅鬼

年輕智障女子昏倒在西貢龍尾村家中，救護員到場時發現她身上有成人尿片，身上有多處傷痕並已死亡。警方後來拘捕一名道士及女事主的母親，控告道士非禮及謀殺，事主母則被控協助教唆非禮罪，他們均否認指控，案件今(24日)在高等法院開審。主控官在開案陳詞透露，吳的父母均是道士的信徒，案發現兩年，女事主一家已與道士同住，兩名住附近外傭曾聞女子痛苦叫聲。道士警誡下稱，事主被魔鬼纏身數月，他曾用多種方法助她驅鬼，包括叫事主母買假陽具，由他把假陽具插事主下體。



被告張子才被控非禮及謀殺罪。(資料圖片)

女被告吳馬如赓。(朱棨新攝)

男被告張子材（54歲）被控一項非禮及一項謀殺罪，指他於2019年8月1日至9月2日期間某日，在西貢龍尾村非禮吳恩宇，並在9月2日謀殺吳。

女被告吳馬如赓，協助和教唆非禮另一人罪，指她於同年8月某日，協助教唆張子材非禮吳恩宇。

吳的父母均為男被告信徒

主控官讀出開案陳詞時形容本案令人傷感和怪異。死者吳恩宇(下稱：吳)屬輕度智障人士，女被告是其母親。男被告則自稱是道士，女被告和其丈夫都是其信徒。吳與其父母和男被告於2017年搬入龍尾村村屋。男被告亦為一名中醫師。

女事主吳恩宇生前與父母及男被告張子才居於西貢龍尾一村屋單位。(資料圖片)

女事主吳恩宇生前與父母及男被告張子才居於西貢龍尾一村屋單位。(資料圖片)

女事主吳恩宇生前與父母及男被告張子才居於西貢龍尾一村屋單位。(資料圖片)

吳身上有多處傷痕背部有屍斑

吳父於2019年9月2日早上7時半報警，指有人在涉案村屋內暈倒。警員和救護員到達村屋，在1樓的睡房發現吳躺在床上，她當時穿短衫短褲和成人尿片，身上有多處傷痕，背部出現屍斑，已沒有心跳和呼吸，救護員宣告她不治。

附近女外傭曾聞女子痛楚叫喊聲

調查發現，居於附近的外傭案發日前，聽到女子痛楚叫喊聲，另一名外傭於9月2日，見到一名紋身男子把一張凳扔棄在龍尾村的垃圾站。警方其後檢獲該凳，發現有吳的血跡。警方又在涉案村屋內檢獲一枝毛筆，和一把劍等。

警方在案發地點附近檢獲證物。(資料圖片)

男被告指吳被鬼魂附身數月

除了吳外，村屋內另有兩名被告、吳父和另一名張姓信徒。兩名被告等人被捕，男被告在錄影會面稱，吳案發前數月起遭鬼魂附身，行為怪異，他以多種方法替吳驅鬼，包括叫女被告購買假陽具，男被告再把假陽具插入吳的私處。此外，他亦曾以拖鞋和蚊拍打吳，又把吳的頭撞向牆和灌吳飲酒。

法醫則指，吳死因為酒精中毒引發肺炎，及頭部受傷所致。

案件編號：HCCC159/2021