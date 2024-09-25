女監考員上載DSE試題上小紅書　稱欲開展網上教學生意　還柙候判

應屆文憑試女監考員涉拿走英文科試題並上傳到「小紅書」，卻被考評局發現，她被捕後向警方承認想開展網上教學生意而犯法。監考員今(25日)在東區法院承認違反保密規定罪，裁判官蘇文隆關注被告盗取試卷是否以便日後開補習社，辯方回應指被告有這個計劃，但稱上載試卷不涉收費，亦沒有條文規定不許把涉案試卷帶回家。蘇官把案押後至10月9日判刑，以索取被告背景報告，被告期間需還押。



女被告劉冠希，23歲，前教學助理，承認於2024年4月13日，獲委任為 2024年中學文憑英語科外間監考員期間，未能保密英文試卷III，即聆聽科的試卷。

女被告劉冠希在東區法院承認違反保密規定罪。（林幸言攝）

考評局助理經理在小紅書發現試卷

案情指，被告為黃大仙一中學的教學助理，案發當天在區內另一中學任英文科卷三監考員，她簽署了保密規定，承諾嚴格保密所得資料。考評局助理經理3日後在小紅書上發現，一個名為「Ms.lucy」的帳戶發佈了英文科卷III的試卷，於是報警。

警方在社交媒體發現帖文截圖

警方調查時該帖文已被移除，警方期後從Facebook等媒體找得該帖文的截圖。該用戶自我介紹寫：「香港教育諮詢」、「新來港插班生拔尖補底」，及「監考結束，大家進來看看考的怎樣」，又問大家選擇了「B1」還是「B2」卷等。此外，監考員獲准保留多餘的答題簿。

被告認拿走了多餘的答題簿

被告其後向考評局自首。她警誡下承認拿走了多餘的答題簿，並在其個人帳戶與學生分享，她承認管有和控制相關帳戶，因為她想開展網上教學生意，亦確認有簽署保密協定。

案件編號：ESCC2041/2024