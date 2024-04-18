DSE｜警拘女子涉小紅書泄試題　考評局：考試完後發生沒影響保密

內地社交媒體「小紅書」近日多次流出DSE試卷答題簿，警方周三（17日）拘捕一名23歲姓劉本地女子，涉嫌違反考評局條例。考評局今（18日）表示，正全力配合警方的調查，又指目前發現涉及網上轉載試題的個案，均於相關科目考試完結後才發生，因此對文憑試的保密工作沒有影響。



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考評局：網上轉載試題個案均於相關科目考試完結後才發生

香港考試及評核局（考評局）表示，正嚴肅跟進有人在網上轉載香港中學文憑考試（文憑試）試題的個案，並已在4月16日將涉嫌違法的個案交由警方跟進，正全力配合警方的調查。

局方稱，初步證據顯示，目前發現涉及網上轉載試題的個案，均於相關科目考試完結後才發生，因此對文憑試的保密工作沒有影響。局方續指，根據《香港考試及評核局條例》，所有獲該局委任或聘用的人員，包括文憑試的考務人員，均須把在履行職務時所獲悉的一切事宜保密及協助將該等事宜保密。

考評局表示，已提醒各試場的考務人員，未經考評局批准，不得以任何形式將試題內容轉載或刊登。如證實有考務人員違反保密規定，一律按既定程序嚴肅跟進；若相關行為涉嫌違法，必定交由相關執法機構處理。