香港基因組中心與阿斯利康交流 探討合作以加快臨床試驗 惠及病人

香港基因組中心（基因組中心）與國際生物製藥企業阿斯利康（AstraZeneca）舉辦座談會，就基因組醫學的最新發展和醫藥研發進行技術交流，在病人為本的前提下探討研究合作，加快新藥的臨床測試，推動醫學創新，提升本地醫療服務，惠及廣大市民。

座談會由基因組中心行政總裁羅思偉醫生主持，與會的阿斯利康代表包括其全球基因組學研究中心副總裁Slavé Petrovski博士、中國基因組學研究中心總監田立峰博士、全球研發中國中心戰略負責人錢曉曉博士及研究團隊；特區政府醫務衞生局及引進重點企業辦公室的代表亦應邀列席。

左起：香港基因組中心行政總裁羅思偉醫生、阿斯利康全球基因組學研究中心副總裁Slavé Petrovski博士、阿斯利康中國基因組學研究中心總監田立峰博士、香港特區政府醫務衞生局副秘書長許澤森先生。

在座談會上，基因組中心首席醫務及科學總監鍾侃言醫生介紹了「香港基因組計劃」的背景和進度。該計劃是本港首個大型全基因組測序項目，迄今已成功招募接近40,000名參加者，並建立起以華南地區人口為主的基因組數據庫。鍾醫生亦分享了團隊已展開的各項遺傳學和多組學研究，例如藥物基因組學和代謝組學，對尋找發病原因、遺傳路徑和精準治療等甚為重要。

阿斯利康Slavé Petrovski博士在座談會上介紹了他們在全球各分部透過大規模多組學研究，積極發展基因組醫學的遠景；田立峰博士亦簡介了阿斯利康在香港的研發重點，以數據科學驅動新藥研究和開發，並期望與基因組中心就多組學研究展開策略性合作。到訪期間，阿斯利康團隊參觀了基因組中心的實驗室。該實驗室是全港首個可一站式進行全基因組測序的實驗室，從處理樣本及測序，到分析結果及簽發報告，完善覆蓋每個步驟。

香港基因組中心與阿斯利康在病人為本的前提下探討研究合作，加快新藥的臨床測試，推動本地基因組醫學創新和應用，提升本地醫療服務。

基因組中心羅思偉醫生表示：「我們很高興與阿斯利康團隊深入交流。臨床試驗是實踐基因組醫學的重要一環，可靠有效的數據是成敗關鍵。經過三年多努力，我們已建立了以華南地區人口為主，並結合臨床資料和基因組資訊的數據庫，涵蓋超過20項遺傳病、罕見病和常見病例。與此同時，我們設立了『協同合作研究平台』（Synergistic Research Environment），數據庫內的資訊經去識別化和加密處理後，便可透過這個平台，供通過審批的研究人員、學術機構和企業使用。這不但促進基因組醫學的創新和應用，亦有助加快臨床試驗，令新藥開發更快、更精準。」

現時國際間的基因組數據以歐洲白人為主，亞洲人口只佔約10%，有礙診症治療。我們的本地人口基因組數據庫，將有助填補這個缺口，啓發更具針對性的醫藥研發，在診斷、治療和預防疾病各方面惠及大眾。 香港基因組中心行政總裁羅思偉醫生

羅醫生續指：「這次交流中，我們亦非常感謝阿斯利康團隊對香港基因組計劃的高度評價。事實上，在英國劍橋大學（公共衞生基因組學基金會）及香港大學聯合進行的獨立評估中，亦肯定了計劃的成效，讚揚計劃的整體規劃、運作流程、病人招募和知情同意等機制均達至國際水平，讓我們深受鼓舞。」

阿斯利康團隊參觀香港基因組中心的實驗室。該實驗室為全港首個可一站式進行全基因組測序的實驗室，設施和作業流程均達國際標準。

發展基因組醫學和精準治療是大勢所趨，基因組中心的數據庫涵蓋不同疾病組群，能夠為臨床試驗提供本地人口有效數據，其獨特性為業界帶來珍貴的研究資源。 阿斯利康中國基因組學研究中心總監田立峰博士

阿斯利康代表田立峰博士表示：「我們很高興到訪香港基因組中心，與一眾專家交流分享，實驗室內的國際級設施和作業流程，亦讓我們印象深刻。我們熱切期望與基因組中心探討研究合作，加快新藥研發和提高成效，為醫療服務帶來更多突破。」

此次座談會為基因組中心和阿斯利康在醫藥研發領域的交流和潛在合作奠下基礎。基因組中心將繼續以普及基因組醫學，惠及大眾為宗旨，廣泛接觸不同持份者，探討適切可行的合作，以配合特區政府成立大灣區國際臨床試驗所，推動好藥港用等政策目標，為發展香港成為國際醫療創新樞紐作出貢獻。

（資料及相片由客戶提供）