太空館辦中國登月探火展覽　盼吸年輕人投身航天科技事業

香港太空館全新專題展覧「中國探月燈火」由今日（27日）起至明年3月24日開放予公眾，當中以1：1比例呈現國家探月工程的「玉兔號」和執行火星探測任務的「祝融號」火星車模型，同時舉行多場中國航天科技講座及天文電影，讓市民免費入場參觀。



港太空館全新專題展覧「中國探月燈火」由今日（27日）起至明年3月24日開放予公眾，並會展出1：1等大火星車、月球車（巡視器）。（陳蓁誼攝）

太空館一級助理館長（展品）方慧晶表示，舉辦展覽是希望向公眾介紹中國在航天科技方面的工作和成就，吸引本港青年投身航天科技發展。她提到，館方特別設計多套教材及親子讀物，以及適合不同年齡小朋友的工作紙，希望令他們更投入和了解國家航天科技內容。

太空館今次展覽重點展示兩部巡視器，包括「玉兔號」和「祝融號」。二級助理館長（展品）冼凱敏及二級助理館長（展品操作）許頴騫表示，一般而言，所謂「火星車」、「月球車」的正式名稱為巡視器，兩部巡視器的外型構造，會因應降落星球以及航天技術的進度而有所不同。二人舉例，火星車機翼是蝙蝠型，「因為係火星需要大量吸收太陽能去令架車運作。」

另外，探測器由環繞器、着陸器及巡視器三種部件組合而成，二人稱，「玉兔號」月球車的探測器，相比「祝融號」少了環繞器，「因為以往中國已經成功發射環繞器去月球度，所以唔需要再發射多個上去。」

策展團隊表示，展覽設有互動展版，市民可透過設備了解國家在探月和探測火星方的進展歷程，亦會介紹香港在參與中國航天工程事業的重大貢獻。方慧晶稱，太空館亦推出各項配套，包括電影、學術講座，務求令社會各階層都能夠盡情參與。

展覽由香港太空館一級助理館長（展品）方慧晶（中）、二級助理館長（展品）冼凱敏（左）以及二級助理館長（展品操作）許頴騫（右）組成的策展團隊策劃而成。（陳蓁誼攝）

「中國探月燈火」專題展覽

地址：香港太空館（九龍尖沙咀梳士巴利道十號）

展覽日期：2024年9月27日至2025年3月24日

開放時間：

星期一、三至五：下午一時至晚上九時

星期六、日及公眾假期：上午十時至晚上九時

星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館

門票價格：免費

查詢電話：(852) 2721 0226

網址：hk.space.museum/tc/web/spm/exhibitions/special-exhibitions/clme.html（可下載學校工作紙及親子讀物）